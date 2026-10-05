Johan Derksen tiene sus dudas sobre el nombramiento de Xavi Hernández como seleccionador de la selección neerlandesa, según ha contado en Vandaag Inside. Según De Snor, había una opción mucho más lógica mucho más cerca de casa.

Con ello se refiere a Mark van Bommel, que entretanto es seleccionador de Bélgica. El técnico, de 49 años, estaba disponible el pasado verano, pero no figuraba entre los principales candidatos de la KNVB. En Bélgica, mientras tanto, Van Bommel parece haber conquistado a todos.

«Mark van Bommel ha causado muy buena impresión allí», comienza Derksen, que se basa en el resurgir de Kevin De Bruyne. La gran figura de los belgas dejó claro la semana pasada en los medios nacionales que está muy contento con la forma de trabajar de Van Bommel.

«Entonces, a toro pasado, te preguntas por qué la KNVB no lo fichó», continúa Derksen. «Luego siempre tienen todo tipo de razones para no hacerlo.»

«Xavi me parece un hombre muy íntegro, la verdad. No sé quién hace la alineación, pero probablemente ni siquiera los conoce todavía», afirma Derksen, que tampoco puede imaginar que el experimento con Teun Koopmeiners atrás saliera de la cabeza de Xavi.

Por cierto, en el momento de la emisión Bélgica aún iba ganando 0-1 a Francia. Finalmente, el duelo acabaría 4-1 a favor de los franceses.

Bélgica suma seis puntos en el Grupo A de la Nations League tras cuatro partidos. Francia es líder con diez puntos, seguida de Italia con siete. Los dos primeros avanzan a los cuartos de final. Por lo tanto, los dos últimos partidos del grupo son cruciales para Bélgica.