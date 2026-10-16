Johan Derksen ha hablado abiertamente de su difícil infancia en el pódcast Afterparty, junto a la cantante Davina Michelle. El exfutbolista de 77 años y colaborador habitual de Vandaag Inside creció con un padre que bebía mucho alcohol y maltrataba a su madre. Aquellos hechos dejaron una profunda huella en Derksen, que nunca ha podido perdonarle una cosa a su padre.

Derksen ya ha hablado en Vandaag Inside en varias ocasiones del ambiente de violencia en el que creció. En el pódcast deja claro que sus sentimientos hacia su padre nunca han cambiado. «No lo perdono porque ejercía violencia doméstica contra mi madre. Eso no se lo perdono», cuenta.

De niño, Derksen intentaba defender a su madre con frecuencia, pero, según explica, eso tenía el efecto contrario. «Si me ponía de parte de mi madre, era contraproducente. Porque, cuando yo no estaba, él volvía a reprochárselo a ella», recuerda sobre aquella época.

La violencia y las tensiones constantes hicieron que Derksen nunca se sintiera del todo seguro en su propia casa cuando era niño. «Vives siempre con los nervios de punta».

Su infancia llevó a Derksen a hacerse una promesa importante. «Nunca ejercería violencia doméstica, porque he visto sus consecuencias», cuenta. El consumo de alcohol de su padre también le marcó profundamente: «Si la gente reacciona mal al alcohol, es realmente terrible para los niños».

De su madre, en cambio, Derksen habla con mucho cariño y admiración. La describe como «un encanto de mujer», aunque señala que no podía hacer frente a su padre. «Era demasiado buena para este mundo. Y no podía hacer frente a un hombre tan agresivo».

Según Derksen, el hecho de que su madre no dejara entonces a su marido violento también tiene que ver con la época en la que vivieron sus padres. Señala que, hace unos setenta años, el divorcio era socialmente mucho más delicado que hoy. «Ahora las mujeres se divorciarían. Pero entonces se tenía en cuenta a la familia, a los vecinos, a todo el mundo».

Tras la muerte de su padre, Derksen decidió no ocultar los dolorosos episodios de su infancia. Según cuenta, durante el funeral pronunció un discurso especialmente crítico que dejó visiblemente sorprendidos a los presentes. «Todos en la sala se quedaron en completo silencio. Se podía oír caer un alfiler, porque mi discurso no decía que hubiera sido un padre maravilloso».