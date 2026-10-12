Johan Derksen: «Siempre me pareció un futbolista pésimo, pero ahora...»

Johan Derksen está impresionado con el nivel de Jordan Henderson, según afirmó De Snor el lunes por la noche en Vandaag Inside.

Henderson pasó el verano pasado del Brentford al Chelsea de forma totalmente inesperada. El club londinense incorporó gratis al inglés de 36 años.

«Siempre me pareció un futbolista malísimo. Un futbolista del montón. No causó ninguna impresión en los Países Bajos», comienza Derksen.

«Cuando dejó el Ajax hace dos años y volvió a Inglaterra, de verdad pensé que ficharía por un equipo de segunda división», prosigue el exredactor jefe de VI.

«Ahora es titular en el Chelsea y mete un balón tras otro por la escuadra. Cada gol es más bonito que el anterior. Es muy útil como una especie de jugador de sacrificio entre tantas estrellas», concluye.

Henderson marcó dos goles el pasado sábado en el partido en casa ante el Bournemouth (victoria por 5-1). Era la primera vez que salía de titular.