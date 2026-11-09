Johan Derksen ha expresado en el pódcast Groeten uit Grolloo una opinión clara sobre Wout Weghorst. El delantero rescató el domingo un punto para el FC Twente ante el Ajax (2-2) y, al terminar el partido, rezó sobre el terreno de juego con Tolu Arokodare, delantero de los visitantes.

«Cada vez está más loco», comenzó Derksen este lunes su análisis sobre Weghorst, cuya oración atrajo muchas miradas tras el duelo en Enschede. «Lo que ocurrió el domingo roza el fanatismo religioso».

«Solo las personas del islam se arrodillan sobre una alfombrilla y se ponen a hablar con el gran líder. Pero no es habitual que un futbolista neerlandés rece después del partido con un jugador del Ajax. Y lo hace deliberadamente delante de las cámaras», añadió el sorprendido analista de Grolloo. «Porque sabe que así aparecerá en todos los medios».

Derksen continuó con su argumento. «Weghorst presume mucho de su fe. Y creo que eso es aprovecharse un poco de ella. Ese chico puede creer en lo que quiera».

El presentador Romke Hoogstra señaló que algunos jugadores de la selección de Países Bajos también rezan, aunque lo hacen fuera del alcance de las cámaras. «Pero no se ponen a rezar en el círculo central. Y menos aún con un rival», replicó Derksen.

«Creo que es una puesta en escena planeada de antemano. Y no creo que se deba utilizar la fe para ese tipo de promoción», concluyó Derksen sobre la llamativa acción de Weghorst tras el FC Twente-Ajax.

El Ajax parecía encaminado a salir del Grolsch Veste con una victoria por 1-2. Sin embargo, la dejó escapar bien entrado el tiempo añadido, cuando Lucas Rosa tiró de la camiseta de Ramiz Zerrouki y Weghorst convirtió el penalti posterior.