Johan Derksen está realmente desconcertado: «¿Qué lleva a un club a ficharlo?»

Johan Derksen critica con ironía el posible fichaje de Andries Jonker como técnico del MVV Maastricht. Para él, el exseleccionador de las Oranje Leeuwinnen tiene un currículum sólido.

«Con él, el MVV estará en Europa en menos de un año», lanza Derksen el martes en Vandaag Inside con tono cínico. «Y se llevará a Kevin Hofland, que ha fracasado en todos lados». René van der Gijp, su compañero de mesa, se ríe a carcajadas.

«No recuerdo que Jonker haya tenido éxito en ningún sitio. ¿Qué lleva a un club a ficharlo?», se pregunta Derksen. «Han estado tan perdidos como una cabra en esas reuniones», añade Van der Gijp con ironía.

Derksen añade: «¿Por qué no preguntan a un par de jugadoras del equipo femenino? Así sabrían a qué atenerse». Tras la Eurocopa, se rumoreaba que varias futbolistas tenían una mala relación laboral con Jonker, quien ya sabía que debía marcharse tras el torneo.

Según el periodista Mounir Boualin, las conversaciones entre Jonker y el club están en su fase final. El exayudante de Louis van Gaal sucederá a Peter van den Berg.

A principios de este mes ya se confirmó que MVV y Van den Berg se separarían al final de esta temporada; no se le renovó el contrato.