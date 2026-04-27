Johan Derksen: «¡Es una locura! ¡Están acabando con el fútbol juvenil!»

Un partido juvenil entre el VV Actief de Eelde y el HSC de Sappemeer se descontroló el pasado fin de semana. Tras la suspensión del partido por parte del árbitro, se produjo una pelea. Johan Derksen se ha enterado y, en el podcast «Groeten uit Grolloo», emite un duro veredicto.

«Estamos profundamente avergonzados», declaró el secretario del club, Bert Bousema, en nombre del VV Actief al Dagblad van het Noorden. «Ahora debemos averiguar qué pasó exactamente». Según un espectador que prefiere el anonimato, todo empezó cuando ambos entrenadores discutieron por varias decisiones del árbitro. El partido se suspendió a los 20 minutos.

«Los padres y los entrenadores que los rodean están más locos que los propios niños», afirma Derksen en el podcast que se publica todos los lunes. «Eres el monitor de niños de once y doce años».

«El Actief es un club de pueblo y el HSC de Sappemeer tiene buena reputación», recuerda Derksen, quien sabe que el expresidente del FC Groningen, Hans Nijland, dirige el HSC y que Wierd Duk fue el lateral derecho del primer equipo.

«Un club agradable», añade. «Pero es increíble que se suspenda un partido porque los dos entrenadores juveniles se pelean a puñetazos y se descontrola tanto que hay que llamar a la policía».

«Los entrenadores juveniles, que tienen una labor educativa y se comportan así, no deberían volver a entrenar nunca. Es una locura. Los padres y los directivos están arruinando el fútbol juvenil. Esos niños solo quieren disfrutar jugando», concluye el analista.