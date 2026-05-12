Johan Derksen: «Es doloroso... Ha marcado 150 goles en la Eredivisie, pero siempre será recordado como...»

Johan Derksen respeta la carrera de Michiel Kramer. El delantero de 37 años jugó el pasado fin de semana su último partido y, al final, no pudo contener la emoción.

El sábado, RKC quedó eliminado tras perder la eliminatoria contra Willem II, y el delantero no pudo contener las lágrimas.

«Me sorprendieron un poco las emociones», admitió al terminar. «Simplemente se acabó, tío. Y tampoco me avergüenzo en absoluto de las lágrimas, porque al fin y al cabo es algo de lo que estoy tremendamente orgulloso».

«Tengo una carrera de la que estoy muy orgulloso, aunque hubiera querido alargarla dos semanas más. Estoy orgulloso de mi familia y de todos los que me apoyaron desde el principio», añadió, visiblemente emocionado.

Derksen lo valoró el martes en Vandaag Inside: «No fue un gran futbolista, pero sí una persona interesante; nunca se mordía la lengua».

«Tenía sus cualidades cuando salía como suplente, para forzar algo. Ha marcado 150 (87, nota del editor) goles en la Eredivisie y solo se le recuerda como el hombre que se comió un bocadillo de croqueta», recuerda el incidente de su etapa en el Feyenoord. «Eso también es doloroso».

Según René van der Gijp, Kramer es la «versión mala de Wout Weghorst». «Tampoco hay que olvidar que quizá estemos haciendo que Weghorst sea peor. Sé muy bien que sin Erik ten Hag no habría jugado en el Manchester United, pero aun así ha jugado allí».