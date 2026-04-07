Johan Derksen: «¿Cómo ha podido ficharlo el Ajax? ¡No vale nada y tiene muchas carencias!»

Johan Derksen no entiende por qué el Ajax se reforzó el invierno pasado con Maarten Paes. Así lo cuenta en Vandaag Inside.

Durante este programa, René van der Gijp quiere decir algo sobre el portero del Ajax. «Maarten Paes. Ay, chico…», comienza. «Le volví a ver hacer algo y pensé: por eso llevas guantes».

A continuación, se muestra un fragmento del minuto 86 del Ajax - FC Twente (1-2). Paes quiere despejar el balón en la línea de fondo, pero no lo consigue porque primero toca el balón con la pierna de apoyo.

«No lleva guantes por nada, Wilfred», continúa Van der Gijp riendo. «Te lo juro».

Derksen tampoco está impresionado por el portero del Ajax. «Es un portero defectuoso. ¿Cómo pueden ficharlo, René?».

«Si en el Ajax necesitas un portero, fichas a uno con experiencia que esté en el banquillo de otro club. Este era un portero pésimo en el Utrecht. Por eso lo echaron», concluye Derksen.

El Ajax fichó a Paes a principios de febrero procedente del FC Dallas, después de que Remko Pasveer se marchara al Heracles Almelo. Desde entonces, el internacional indonesio ha defendido la portería del equipo de Ámsterdam en seis ocasiones. En dos de ellas mantuvo su portería a cero.