Johan Derksen ha expresado en el pódcast Groeten uit Grolloo una opinión clara sobre Wout Weghorst. El delantero rescató el domingo un punto para el FC Twente ante el Ajax (2-2) y, tras el partido, rezó sobre el césped con Tolu Arokodare, delantero del equipo visitante.

«Cada vez está más loco», comienza Derksen el lunes su análisis sobre Weghorst, cuya oración llamó mucho la atención tras el gran partido disputado en Enschede. «Lo que ocurrió el domingo roza la locura religiosa».

«Solo los musulmanes se arrodillan sobre una alfombrilla. Y se ponen a hablar con el gran líder. Pero no es habitual que un futbolista neerlandés rece después del partido con un colega del Ajax. Y lo hace deliberadamente delante de las cámaras», añade el sorprendido analista de Grolloo. «Porque sabe que así aparecerá en todos los medios».

Derksen continúa con su argumento. «Weghorst hace mucha ostentación de su fe. Y creo que eso es abusar un poco de ella. Ese chico puede creer en lo que quiera».

El presentador Romke Hoogstra señala que algunos jugadores de la selección de Países Bajos también rezan, aunque lo hacen fuera del alcance de las cámaras. «Pero no se ponen a rezar en el círculo central. Y menos aún con un rival», replica Derksen.

«Creo que fue una puesta en escena planeada de antemano. Y no creo que se deba utilizar la fe para ese tipo de promoción», concluye Derksen al recordar la llamativa acción de Weghorst tras el FC Twente-Ajax.

El Ajax parecía que iba a abandonar el Grolsch Veste con una victoria por 1-2. Sin embargo, dejó escapar el triunfo bien entrado el tiempo añadido, cuando Lucas Rosa tiró de la camiseta de Ramiz Zerrouki y Weghorst transformó el penalti posterior.