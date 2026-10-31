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Johan DerksenVandaag Inside
Siep Engelen
Traducido por

Johan Derksen arremete: «¡Es un equipo de mierda!»

PSV Eindhoven vs Willem
PSV Eindhoven
Willem
Eredivisie
J. Streppel
J. Stegeman
A. Koster

Johan Derksen cree que el cambio de entrenador en el Willem II tendrá poco efecto. Así lo dejó claro el viernes por la noche en Vandaag Inside

El club de Tilburg decidió despedir a John Stegeman la semana pasada, pero, con Adrie Koster como entrenador interino, cayó estrepitosamente ante el SC Cambuur (1-6).

Desde entonces, el club ha nombrado a Jurgen Streppel, aunque Derksen tampoco confía demasiado en él. «Streppel no es el adecuado para el Willem II. La culpa no es de Streppel ni del entrenador anterior, sino de la plantilla», opina De Snor

«Tienen un equipo de mierda», añade con dureza. «El responsable es el director deportivo (Freek Heerkens, nota de la redacción)». 

Hélène Hendriks replica a Derksen y sostiene que Streppel podría ser la solución para un Willem II que no encuentra el rumbo. «Si necesitas a alguien que sepa lo que es jugar en los puestos bajos y que además tenga un vínculo con el Willem II, Streppel es una buena elección». 

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31 oct 2026

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Tras diez partidos disputados en la Eredivisie, el Willem II sigue esperando su primera victoria. Hasta ahora solo ha sumado dos puntos, gracias a sendos empates contra el SC Heerenveen y el AZ. 

Streppel volverá, por tanto, a dirigir desde la banda a los de Tilburg este sábado, cuando se enfrenten al PSV en Eindhoven.

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