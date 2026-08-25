Johan Derksen cargó con dureza en Vandaag Inside contra Nigel de Jong y Clarence Seedorf a raíz de la presentación de Xavi como nuevo seleccionador de la selección neerlandesa. El analista confía en el bagaje futbolístico del español, pero está muy preocupado por las personas de la KNVB implicadas en la política técnica.

«Xavi me parece un hombre simpático y hay que darle el beneficio de la duda, porque tiene un currículum increíblemente bueno», comenzó Derksen. «Como jugador, no hace falta enseñarle nada de fútbol. Eso me gusta, pero esos dos directivos que revolotean a su alrededor me parecen peligrosísimos. A uno le falta toda personalidad: Nigel de Jong».

De Jong tomó primero la palabra ampliamente durante la presentación sobre la búsqueda de la KNVB y se le vio visiblemente tenso. «Ese chico está desbordado por los nervios», afirmó Derksen, antes de cargar también contra Seedorf: «Y ese otro listillo, Seedorf, en realidad cree que él debería haber sido el director. Naturalmente, no le gusta nada ser el segundo».

René van der Gijp se sumó después y señaló la escasa experiencia en la mesa durante la presentación. «Ahí hay dos rookies, ¿verdad, Johan?», dijo sobre De Jong y Xavi, a lo que Derksen respondió en señal de acuerdo: «Sí, dos rookies».

El analista puso después en duda la manera en que De Jong y Seedorf han llegado a sus actuales puestos. «¿En base a qué han conseguido este trabajo?», se preguntó Derksen. «De Jong nunca ha entrenado a un club, así que ¿por qué sería un buen director técnico? El otro sí ha entrenado a clubes, pero ha fracasado en todas partes. Y ahora ellos van a decidir quién es el nuevo seleccionador». Más tarde añadió sobre Seedorf: «También ha ganado mucho, eso sí tengo que decirlo. Pero como entrenador ha fracasado en todas partes».

La manera en que De Jong se expresó durante la rueda de prensa tampoco mereció demasiada valoración por parte de Derksen. El director de fútbol profesional explicó que la KNVB había llegado a cuatro candidatos tras la evaluación del Mundial, después Pep Guardiola y Arne Slot quedaron descartados y finalmente se eligió a Xavi, con Michael Reiziger como candidato interno. «Probablemente ha hecho un curso de hablar en público», ironizó Derksen. «Es políticamente muy correcto y mide sus palabras, porque cree que eso forma parte del cargo. Pero entonces no eres una personalidad. Está interpretando un papel que no le pega».

A Van der Gijp le llamó especialmente la atención la ruta seguida entre los distintos candidatos. «Empiezas por Guardiola, luego vas a por Slot y luego vas a por Reiziger. ¿No es raro?», dijo el exfutbolista. Derksen incluso calificó de «ridícula» la idea de hacer a Reiziger seleccionador: «Nunca ha tenido la responsabilidad en ninguna parte. Ahora a ese pobre chico se le echa encima todo Países Bajos. Eso lo han provocado ellos (De Jong y Seedorf, ed.)».

Según Derksen, Peter Bosz además debería haber estado mucho más claramente en el radar de la KNVB. «Estaba claro: no querían a Peter Bosz», dijo, tras lo cual responsabilizó a De Jong y Seedorf de esa decisión. «Peter Bosz es, naturalmente, un poco profesor de fútbol y eso seguramente no les sentó bien, pero estaba sumamente capacitado y tenía la edad y la experiencia para ello. Está claro: simplemente lo han ignorado».