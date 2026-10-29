Johan Bakayoko, relegado a la grada y con permiso para marcharse cuanto antes

El RB Leipzig está harto de Johan Bakayoko, según informa Sport BILD. El delantero belga ha caído al cuarto puesto en el orden de preferencias.

El Leipzig fichó a Bakayoko del PSV en el verano de 2025 por 18 millones de euros. El jugador, internacional con Bélgica en 18 ocasiones, firmó hasta mediados de 2030.

En su primera temporada en el Leipzig, el delantero sufrió numerosos problemas físicos. Al final, solo disputó 22 partidos con el club y marcó tres goles.

Esta temporada tampoco le van bien las cosas a Bakayoko. Solo ha jugado 144 minutos y ya ha caído al cuarto puesto en el orden de preferencias. Brajan Gruda (22), Tidiam Gomis (20) y Andrija Maksimovic (19) ya lo han adelantado.

Incluso con el doble calendario del Leipzig, Bakayoko apenas juega. A principios de octubre fue suspendido por motivos disciplinarios por llegar tarde a la charla del equipo. Desde entonces, ni siquiera ha estado en el banquillo.

El club quiere venderlo en enero. El propio Bakayoko también estaría dispuesto a marcharse del este de Alemania. Según Transfermarkt, todavía vale 20 millones de euros.