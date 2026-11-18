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El técnico campeón del mundo recuerda tres Mundiales y cuenta qué decisiones sobre jugadores le resultaron más difíciles.

En 2010, Löw tenía mucho donde elegir para el ataque de Alemania en el Mundial de Sudáfrica. Finalmente, el técnico, que hoy tiene 66 años, se decantó por Lukas Podolski, Thomas Müller, Miroslav Klose, Mario Gomez, Cacau y Stefan Kießling. Kevin Kuranyi se quedó fuera, y eso después de la mejor temporada de su carrera. Kuranyi había registrado 18 goles y ocho asistencias con el FC Schalke 04 en la temporada previa al Mundial, pero no le bastó para entrar en la convocatoria.

«Noté que para él era una decepción tan grande que, de algún modo, se le venía el mundo abajo», dijo Löw a Sport Bild. Kuranyi había jugado por última vez con Alemania en 2008. El jugador, que hoy tiene 44 años, sumó en total 52 partidos con la selección absoluta y 19 goles.

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2014: Per Mertesacker pierde la titularidad

En 2014, en Brasil, la decisión más difícil llegó durante el torneo. Per Mertesacker, titular hasta la dramática victoria ante Argelia en octavos de final inclusive, se encontró de repente en el banquillo. A partir de entonces, Mats Hummels y Jerome Boateng formaron la pareja de centrales en el camino hacia el título mundial.

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«La decisión de dejar a Per en el banquillo de entrada en un partido tan importante como los cuartos de final fue dura para él», recordó Löw. A él también le «afectó» la medida.

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Mundial 2018: Marc-Andre ter Stegen pierde el duelo con Manuel Neuer

Löw calificó la elección del portero antes del Mundial 2018 en Rusia como «una de las decisiones más difíciles que tuvimos que tomar». Pese a una baja por lesión de ocho meses, Löw eligió entonces a Manuel Neuer como su número uno, mientras que Marc-Andre ter Stegen tuvo que volver al banquillo tras el regreso del portero del Bayern de Múnich.

«La decisión de 2018 fue la que más me afectó», dijo ter Stegen en 2025 al recordar su pugna con Neuer . Tras la retirada de Neuer después del Mundial del verano pasado, ter Stegen comenzó entonces como número uno la era Jürgen Klopp.

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«Lógicamente, Marc se lo habría merecido por completo», contó Löw al recordar lo sucedido en 2018. «Por supuesto, también me dolió tener que comunicarle una decisión así».

En 2018, Alemania, que defendía el título, cayó en la fase de grupos. Tras la eliminación en octavos de final de la Eurocopa aplazada a 2021 por la pandemia de coronavirus, terminó su etapa como seleccionador después de 15 años. Löw dirigió a Alemania como máximo responsable en 198 partidos y ganó 126 de ellos, incluida la final del Mundial 2014 contra Argentina por 1-0 tras la prórroga.