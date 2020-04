Jofre: "Es momento de análisis, si antes no había tiempo ahora no hay excusa"

El que fuera una de las perlas de la Masia atiende a Goal y da las claves para no enloquecer durante el confinamiento sin fútbol.

Si ha habido un jugador que haya aplicado la máxima que se aplica en la Masia de que "primero viene la persona y luego el futbolista" ese ha sido Jofre Mateu (Alpicat, Lleida, 1980). El que fuera una de las perlas del vivero azulgrana durante la hornada que vio nacer a Xavi Hernàndez llegó a decirle que no podía jugar al entonces entrenador, Louis Van Gaal, porque tenía que pasar la selectividad. Tuvo una dilatada trayectoria en el fútbol profesional y logró el ascenso a Primera con , Múrcia y y logró la con el antes de cerrar su carrera en la . Hoy es uno de los analistas más precisos del panorama mediático en Catalunya y atiende la llamada vía Skype de Goal desde su casa, donde permanece confinado junto a su familia como cualquier hijo de vecino.

¿Cómo llevas eso de estar encerrado en casa?

"Estoy bien, pasando esto como buenamente podemos, con ánimo y esperanzas de que termine pronto".

¿Han agotado tu paciencia los niños o todavía no?

"Tengo una hija pero no es tan pequeña y es más llevadero, colabora en muchas cosas. Más allá de la escolaridad y sus actividades intento cuidarme todo lo que puedo, no aburrirme haciendo muchas cosas. Estamos re organizándonos y encontrando espacios porque ya no podemos quejarnos de no tener tiempo".

Fuiste un finísimo centrocampista, hoy reciclado a finísimo analista. ¿Estar encerrado es más duro, si cabe, para tipos creativos como tú?

"Entiendo que te despierta otro tipo de búsqueda de salidas. Me considero una persona muy sociable pero tengo también este toque de buscar, me lo dice siempre mi padre, la parte artística de las cosas y hay que encontrarla en infinidad de cosas domésticas, desde qué cocinar, cómo distribuir las cosas por casa, escribir un poco más, encontrar nuevas lecturas que resulten inspiradoras a la hora de proyectar nuevas ocupaciones para cuando salgamos de esta".

El humanismo como refugio del tedio, de alguna manera. No es la primera vez que antepones el conocimiento al fútbol. Esta vez no queda otra pero en 1999 le dijiste a Van Gaal que no podías ir a un partido del primer equipo porque coincidía con la selectividad. ¿Se cabreó mucho el holandés?

"Lo tengo muy presente porque es una historia que va saliendo y es cierto que es excepcional. A toro pasado haría las cosas de un modo distinto porque tenía dieciocho años recién cumplidos. Había pasado todo el verano estudiando para la selectividad y entendía que Van Gaal contaba conmigo. Fue una coincidencia y no quería estropear mi futuro, me costó muchísimo tomar aquella decisión. Lo consulté con mucha gente y creo que el hecho de que mis padres vinieran del mundo de la docencia tuvo mucha influencia. Hoy considero que debería haber ido a ese partido pero también creo que la reacción de Van Gaal dejó bastante que desear".

¿Qué nota sacaste?

"Aprobé justito. La media total, si no recuerdo mal, no llegaba al 6. La selectividad rondó el 5 porque la prueba de matemáticas no me fue muy bien".

Eres de letras, pues. Y has acabado haciendo ese camino, trabajando en los medios. ¿Ha cambiado mucho el fútbol desde aquellos tiempos?

"Muchísimo. El otro día, en un chat que tenemos con ex compañeros y gente de profesión de la comunicación, lo comentamos. Ahora que tengo más tiempo estoy viendo partidos de fútbol de épocas incluso anteriores, el otro día vi la final de Wembley de 1992 en la que el derrotó a la y te das cuenta cómo futbolistas que eran ídolos y buenísimos, porque lo eran, hoy no podrían jugar ni a nivel semiprofesional. El fútbol ha evolucionado a todos los niveles, lo han mejorado muchísimo y hoy es mucho más exigente, quizá por momentos menos espectacular pero es que todo el mundo es tan bueno ya que la exigencia es enorme".

¿Temes cómo pueda cambiar el mundo del fútbol tras la crisis del coronavirus, especialmente en cuanto a la forma de verlo?

"Sí. Y es un temor, está bien utilizada la palabra. Después de un período adaptativo transitorio, ojalá sea lo más corto posible, espero que la gente vuelva a los estadios. La afición no dejará de serlo pero estamos afrontando cosas que pensábamos que no iban a suceder aquí así que veremos. Sí creo que lo que está sucediendo cambiará algunos hábitos y la gente está tomando consciencia de algunas cosas. Quizá los que tenemos que estar menos preocupados somos los que estamos en el lado de la comunicación dedicada al deporte, porque quizá ahí se nos abre una ventana más".

¿Cómo puede vivir un futbolista estos meses de confinamiento sabiendo que no podrá retomar la competición de un día para otro, visto que seguramente hará falta una puesta a punto de todos los equipos, una suerte de pretemporada?

"Se habla mucho de las fechas en las que regresará la competición. Pero una cosa será el momento de levantar la veda y otra el de poner a punto a los jugadores. El único que está viviendo esto esto de forma positiva es el lesionado, que piensa en su recuperación. Es la parte positiva que se puede ver. Para los demás ha sido un traspiés importante porque venía el final de la temporada y era momento de pensar en posibles nuevos contratos. Nunca me encontré en esto, todos somos nuevos en esto pero cualquier futbolista profesional, además de no saber muy bien cómo proceder, todo es tan incógnita tampoco saben durante cuánto tiempo deberán estar entrenando en casa. Tampoco pueden hacer una preparación como si fueran a jugar al cabo de cuatro días porque el cuerpo también necesita cierto respiro. Me parece que todo esto será un examen para preparadores físicos, fisioterapeutas, entrenadores y jugadores, sin duda".

A efectos prácticos, ¿cómo puede aprovechar un futbolista, profesional o amateur, este tiempo en casa?

"Para mí hay una parte importante de toma de conciencia, hablo a nivel personal pero se puede hacer a nivel profesional. Les sugeriría hacer mucho análisis, y no me refiero a repasar estadísticas sino también a visualizar, de lo realizado hasta la fecha. El vídeo y la estadística se pueden utilizar para mejorar fuera del campo, hay mucho margen y cuando eres jugador le dedicas poco tiempo a tus números. Si tengo que mejorar mi condición física, qué parte del trabajo anaeróbico me puede ayudar. Si tengo que mejorar mi pierna derecha, ¿qué puedo hacer en casa para mejorarla? Hay que repasar errores tácticos y técnicos. A veces no hay tiempo pero ahora lo que no hay es excusa. Y en la vuelta quizá hayas mejorado y estés un peldaño por encima con respecto a cuando empezó la crisis".

Pensando en aquello de lo perdido saca lo que puedas, intuyo que al Barcelona, con una plantilla corta, y a Luis Suárez, lesionado, quizá no les vaya tan mal tener un respiro. ¿Es así?

"Si te fijas exclusivamnte en lo deportivo me atrevo a pensar que sí. Lo que acusaba el Barcelona, y de lo que todos tomaban consciencia, eran sus limitaciones a la hora de afrontar la exigencia física que le plantean muchos equipos. Pero luego está la parte de que si se acumulan muchos partidos cancelados y luego hay que disputarlos muy seguidos puede llegar a ser incluso peor porque el Barcelona necesita un ritmo más bajo para afrontar sus partidos. Si además añadimos lo extradeportivo y cómo afectará, que lo hará seguro, y me refiero a traspasos, finales de contrato, impagos y cosas que empiezan a aparecer, creo que sería un error pensar que el Barcelona o cualquier otro equipo puedan verse beneficiados de esta situación".

Tengo curiosidad también por cómo se pueda estar viviendo la crisis en otros lugares del mundo. Tú, por ejemplo, acabaste tu carrera en la India. El Goa fue tu último equipo. No sé si tienes contacto con ex compañeros y sabes cómo se está viviendo la situación allí.

"Guardo muchas relaciones, especialmente de mi época en Goa pero también en Calcuta, cuando ganamos el título que acaban de volver a ganar justo antes de que empezara todo esto. Mantengo mucho los contactos y llevan tiempo con el coronavirus y el bloqueo. Están muy asustados, no descubro nada si digo que en un país como este una pandemia descontrolada puede hacer muchísimo daño, muy lejos de lo que calculamos aquí. Además es muy difícil generar concienciación social porque hay mucha gente que no tiene acceso a la televisión, a los medios convencionales o a la sanidad, cosas que aquí damos por hechas. No soy muy creyente pero rezo a quien sea que el impacto sea mínimo. Es cierto que el clima, tan caluroso, puede ayudar pero igualmente están asustados y pasan por complicaciones. Ojalá no se cumplan las previsiones".