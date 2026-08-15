Joey Veerman espera con ilusión un traspaso al Borussia Dortmund. El centrocampista del PSV confirma tras la victoria por 1-2 sobre el Excelsior ante ESPN que ha escuchado rumores sobre el interés alemán y califica al Dortmund como una opción magnífica. “Tienen que darse prisa si de verdad me quieren tanto”.
Veerman, de 27 años, regresó este sábado por la noche al once inicial del PSV y mostró de inmediato su clase con el pase al espacio del que finalmente nació el gol inicial de Ruben van Bommel. Tras el partido, gran parte de la atención se centra en su futuro, ahora que el Dortmund aparece cada vez más vinculado al mediapunta.
Cuando le preguntan qué le provoca el interés del gran club alemán, Veerman no tarda en responder. “Es un club superbonito, por supuesto. Espero a ver qué pasa con todo esto”, señaló el centrocampista, al ser preguntado por el estado del posible traspaso. “Claro que escuchas algunos rumores, pero de momento no es que yo esté jugando allí.”
Veerman ya dejó claro anteriormente que no ve necesariamente un cambio a Inglaterra como su siguiente paso ideal y nunca ha ocultado su preferencia por España e Italia. Dortmund puede cambiar eso. “Si llega el momento, por supuesto que sería una opción magnífica para mí. En realidad, también llevo años esperándolo.”
Una salida de Eindhoven supondría para Veerman el final de una etapa enormemente exitosa. El centrocampista juega en el PSV desde enero de 2022 y recuerda con mucho cariño sus años en el Philips Stadion. “He vivido cinco años muy bonitos. A ver: creo que he ganado ocho títulos. En cualquier caso, ha sido una etapa fantástica y aquí me siento enormemente a gusto.”
Según Veerman, eso último también se vio este sábado sobre el campo. Al mismo tiempo, no oculta que sigue teniendo la ambición de dar el siguiente paso. “Creo que hoy también se ve sobre el campo que estoy a gusto aquí. Pero nunca he escondido que algún día quiero dar un paso bonito.”
Por eso, los próximos días pueden ser decisivos para el futuro de Veerman, que según informaciones anteriores puede salir hasta el 20 de agosto por unos veinte millones de euros gracias a una cláusula en su contrato. El Borussia Dortmund está cada vez más convencido de su llegada, mientras que el propio Veerman deja la puerta claramente abierta: “Tenemos que esperar a ver qué va a pasar en la última semana. En realidad, no puedo decir mucho más al respecto.”