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Joey Veerman ha respondido a los críticos que sostenían que no podía rendir en el mismo centro del campo que Frenkie de Jong tras una actuación dominante de Países Bajos. El jugador del Borussia Dortmund brilló junto al centrocampista del Barcelona en otra exhibición de Países Bajos, que se impuso por un contundente 7-0 a Grecia en la Liga de Naciones.

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La pareja del centro del campo acalla a los escépticos

Países Bajos ofreció una exhibición implacable el miércoles por la noche y desarboló a Grecia en un duelo de la Liga de Naciones sin apenas oposición. Veerman estuvo en el centro de todo lo bueno que hizo el conjunto local: marcó el ritmo y filtró pases entre la defensa griega con facilidad. Su actuación fue una respuesta contundente a quienes dudaban de que él y De Jong pudieran jugar juntos en el once titular de Xavi.

Tras el pitido final, el centrocampista del Dortmund se tomó con humor el prolongado debate sobre su compatibilidad con el jugador del Barcelona. Hasta ahora, los dos futbolistas creativos apenas habían coincidido como titulares, pero su entendimiento en Ámsterdam apuntó a que las dudas eran en gran medida infundadas. «Sí, si nunca lo intentas, tampoco lo sabrás», declaró Veerman a ESPN Netherlands. «Hoy ha pasado por primera vez. Él tiene 29 años y yo estoy a punto de cumplir 28. Ha tardado en llegar, pero ha ido bien, desde luego. Todo el mundo tiene siempre una opinión al respecto, pero la verdad es que no sé por qué no iba a ser posible. Él también puede dar esos pases y los dos nos sentimos cómodos con el balón. Por supuesto que podemos jugar juntos. Siempre me ha parecido un debate extraño».

Una actuación de gala en Ámsterdam

El conjunto neerlandés mostró una gran eficacia desde el pitido inicial y desplegó un fútbol ofensivo fluido que Grecia fue incapaz de contener. La visión de Veerman fue decisiva para abrir espacios a los atacantes de Países Bajos, que aprovecharon una y otra vez los huecos a la espalda de la defensa griega. El marcador reflejó una diferencia de nivel que dejó al equipo visitante contra las cuerdas durante los noventa minutos.

Al valorar la victoria, Veerman reconoció que el equipo alcanzó un nivel muy alto en la primera parte. «¿Una actuación de gala? Creo que mostramos un fútbol muy bueno en la primera parte. Así que sí, se podría decir. Tuvimos a muchos jugadores desmarcándose a la espalda de la última línea defensiva y a otros capaces de darles el pase, que además lo dieron. Eso es muy importante. Creo que marcamos unos cuantos golazos. Y nos divertimos cuando estamos en el campo. Eso es sencillamente importante».

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Respeto por el rival

Pese a lo abultado del resultado, Veerman evitó restar mérito a Grecia, que ya había planteado problemas a algunos de los mejores equipos de Europa. Señaló que Países Bajos había aprendido de errores anteriores y que esta vez estaba plenamente preparado para el desafío. Puso el acento en la actuación de su equipo, no en una supuesta debilidad del rival al que se enfrentó en la Liga de Naciones.

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«No, no fue por el rival», insistió el centrocampista. «La última vez los griegos nos arrollaron, y han ganado y empatado contra Alemania. Lo han hecho bien, pero hoy fuimos el mejor equipo».

Redención y camino a Berlín

La atención se centra ahora en el gran duelo del lunes contra Alemania. Para Veerman, el viaje a Berlín tiene un significado personal, dado lo difícil que fue para él su experiencia en la Eurocopa 2024, cuando fue sustituido pronto ante Austria precisamente en esa ciudad. Sin embargo, el organizador insiste en que esos recuerdos no influyen en su estado de ánimo actual ni en sus expectativas para el próximo partido, en el que hay mucho en juego.

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«¿Si vamos a repetirlo el lunes? Espero que sí. Estaría bien, también en lo personal. Volveré a encontrarme con algunos compañeros. Y queremos medirnos con rivales de ese nivel. Sí, es en Berlín. Es un estadio precioso. ¿Si volverán los recuerdos? No, desde luego que no. He podido dejar atrás aquella Eurocopa. Hoy se ha visto».