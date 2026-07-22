Joey Veerman, muy frustrado por la falta de interés

Joey Veerman admite a ESPN su decepción por la falta de interés de grandes clubes en ficharlo del PSV.

El centrocampista, que el pasado invierno estuvo a punto de fichar por el Fenerbache, admite que sueña con salir al extranjero este verano.

«Mi deseo era, por supuesto, hacer un buen traspaso, pero tal y como están las cosas ahora, está claro que eso no va a suceder», explica Veerman en su entrevista con la cadena deportiva.

«Es molesto que la gente pregunte por qué aún no he fichado por otro equipo. Al final eso te afecta. Ahora tengo 27 años y es un buen momento para buscar nuevas oportunidades», reconoce Veerman.

«Siento que mi carrera no estará completa si no juego en un buen club extranjero», añade el exfutbolista del FC Volendam y del sc Heerenveen.

«Pero tampoco pasa nada si me quedo aquí. Firmé un contrato de cinco años con plena conciencia, así que vamos a por el cuarto título de liga», concluye.

Su cláusula de rescisión con el PSV es de veinte millones de euros y su contrato vence en 2028.

Más adelante, Sanne van Dongen le pregunta por la selección holandesa. Veerman, que desea volver tras la marcha de Ronald Koeman, concluye: «Si alcanzo mi nivel, espero regresar».