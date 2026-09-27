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VeermanVandaag Inside
Sydney Jordan
Traducido por

Joey Veerman lanza un elogio gigantesco a un compañero de la selección neerlandesa: "Es el mejor de todos en eso"

J. Veerman
Serbia vs Holanda
Serbia
Holanda
UEFA Nations League A
G. Til

Joey Veerman habló con Noa Vahle de Vandaag Inside tras el Serbia - Países Bajos. Allí elogió a un compañero de la selección neerlandesa por sus excelentes cualidades.

Vahle se preguntó cómo era volver a jugar con su excompañero en el PSV Guus Til, después de que el jugador de Volendam se marchara el pasado verano al Borussia Dortmund.

«Di saltos de alegría cuando fue convocado. En cualquier caso, creo que tenemos un equipo muy bonito, que además se lleva muy bien. Creo que eso también se ve en el campo», respondió el centrocampista de 27 años.

A continuación, Vahle subrayó la buena conexión entre Til y Veerman sobre el césped. «Es alguien que tiene muy buen ojo para atacar al espacio. Eso para mí es fantástico, claro.»

«Si recibo el balón con espacio, siempre hay alguien que tira un desmarque. Él es el mejor en eso», elogió Veerman a Til, que entró en el minuto 67 en sustitución de Ryan Gravenberch.

Apenas unos minutos después de que Til entrara al campo, fue importante de inmediato. En el gol de la victoria de Mexx Meerdink, el jugador del PSV dio la asistencia.

El mediapunta, que también puede actuar como delantero, cedió el balón en corto al ariete del AZ, que controló y después definió al palo largo para poner el 1-2. Los dos goles de Meerdink acabaron siendo suficientes para la victoria de Países Bajos sobre Serbia en la Nations League.

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