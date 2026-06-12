«Joey Veerman entra en el radar de un gran club europeo»

Según TuttoMercato, el Inter evalúa fichar a Joey Veerman del PSV y vendería antes a un jugador.

PSV pediría entre 25 y 30 millones, pero el jugador, con cláusula de 20 millones, puede marcharse antes de tiempo.

La temporada pasada se le vinculó con varios traspasos: Liverpool, Brentford y, sobre todo, Fenerbaçhe, que lo tuvo a punto de fichar hasta que el jugador renunció en el último momento.

Todo depende de la posible salida de Davide Frattesi rumbo a la AS Roma; si se concreta, Veerman pasará a ser prioridad para el Inter.

TuttoMercato lo define como «uno de los mejores jugadores de la Eredivisie»: marcó ocho goles y dio quince asistencias en 41 partidos, clave para que el PSV de Peter Bosz lograra su tercer título ligero consecutivo.

No fue convocado para el Mundial, y Ronald Koeman admitió que no entraba en sus planes.

Su último partido con Holanda fue en la Euro 2024, donde falló ante Austria y Koeman lo reemplazó; luego cayó en la semifinal 1-2 contra Inglaterra.