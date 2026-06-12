«Joey Veerman entra en el punto de mira de un gran club europeo»

Según TuttoMercato, el Inter valora fichar a Joey Veerman del PSV y vendería antes a un jugador.

PSV pediría entre 25 y 30 millones por el centrocampista, que llegó en 2022 y tiene contrato hasta 2028. No obstante, según Voetbal International, una cláusula de 20 millones le permite marcharse antes.

La temporada pasada se le vinculó con varios traspasos: Liverpool, Brentford y, sobre todo, Fenerbaçe, que lo tuvo a punto de fichar hasta que él renunció en el último momento.

Todo depende de la posible salida de Davide Frattesi rumbo a la AS Roma; si se concreta, Veerman pasará a ser prioridad para el Inter.

TuttoMercato lo define como «uno de los mejores jugadores de la Eredivisie»: marcó ocho goles y dio quince asistencias en 41 partidos, clave para que el PSV de Peter Bosz lograra su tercer título ligero consecutivo.

No fue convocado para el Mundial por Ronald Koeman, quien ya había aclarado que no contaba con él.

Su último partido con Holanda fue en la Euro 2024, donde falló ante Austria y Koeman lo reemplazó; luego cayó en la semifinal 1-2 contra Inglaterra.