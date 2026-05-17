Joey Veerman criticó con dureza a Ronald Koeman ante ESPN tras el PSV-FC Twente (5-1). El seleccionador holandés no lo incluyó en la preselección de 55 jugadores para el Mundial 2026.

«Sí, creo que era el único en los Países Bajos que ya se lo esperaba», comienza Veerman con un suspiro. «Mira, si todo el tiempo das ruedas de prensa en las que dices que mi carácter no es bueno, llega un momento en que yo también estoy un poco harto».

«La verdad es que ya estoy harto. Que se vaya a…», tras lo cual Veerman, sabiamente, no termina la frase. «Es su decisión a quién convoca, pero entonces que diga simplemente: voy a tomar otras decisiones. Que no venga con argumentos de que mi carácter no es bueno, porque durante la Eurocopa no hice nada malo y después no he estado allí durante dos años».

“Ya me molesta que siga con esas ruedas de prensa”, añade, y concluye que no quiere hablar más con el seleccionador: “No tiene que llamarme”.

«No tengo ni idea de dónde viene esto. En el club todos se lo preguntan: el fisioterapeuta, Jerdy Schouten… Si pasó algo. De verdad que no lo sé. Si hubiera pasado algo, lo habría dicho».

«Si no me convoca por mis cualidades, perfecto. Pero no me venga con que es por mi carácter. El Mundial no gira en torno a mí: o te convocan o no te convocan».

«No me convocan», dice Veerman. «Cada uno va por su cuenta, con la mejor intención para su país. Yo también quería, pero con este seleccionador no será posible. No pasa nada. Lo voy a ver; tengo una buena relación con esos chicos y los animaré».