Goal.com
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Joey VeermanImago
Wessel Antes

Traducido por

Joey Veerman arremete contra Ronald Koeman con un anuncio a toda página

Holanda
PSV Eindhoven
World Cup
J. Veerman
R. Koeman

Joey Veerman ha lanzado una pulla al seleccionador Ronald Koeman un día antes del primer partido de la selección holandesa en el Mundial de 2026. El centrocampista del PSV lo hizo en un anuncio de la marca de ropa G-STAR.

Este sábado aparece en un anuncio a página completa en De Telegraaf con el lema «denim with true character». 

Joey VeermanDe Telegraaf

La frase alude al “verdadero carácter” del jugador. Veerman, con 16 partidos como internacional, posa sobre un dique con un balón naranja a sus pies.

World Cup
Holanda crest
Holanda
HOL
Japan crest
Japan
JPN

Se desconoce cuánto cobró por la campaña, pero muchos lo ven como una declaración personal.

El mes pasado ya dejó claro que está harto de la actitud de Koeman: «Si cada vez vienes con esas ruedas de prensa y dices que mi carácter no es bueno...»

«Llega un momento en que ya estás un poco harto de eso. Es su elección a quién convoca, pero entonces que diga que toma otras decisiones y no que mi carácter no es bueno», afirmó el polémico jugador de Volendam.

Este domingo, la selección holandesa debutará en el Mundial ante Japón.

Anuncios