Joey Kooij sacrifica sin contemplaciones a un hombre nada más terminar el FC Twente-Ajax

Joey Kooij está molesto con el VAR tras el FC Twente-Ajax (2-2), según informa Mike Verweij. El periodista de De Telegraaf que sigue al Ajax asegura que el árbitro entró en su vestuario soltando improperios.

Kooij dirigió sin problemas el partido entre el FC Twente y el Ajax durante setenta minutos, hasta que todo se torció. Con el marcador 1-2, Wout Weghorst tocó el balón con la mano en el área del Twente.

Kooij descartó la acción en un primer momento, pero Dennis Higler, desde el VAR, le pidió que la revisara. Para hacerlo, detuvo el juego en un momento inoportuno: justo cuando Sofyan Amrabat perdía el balón en su propia área.

Finalmente, Kooij mantuvo su decisión: no hubo penalti para el Ajax. Ambos equipos estaban enfadados. Después, en el tiempo añadido, Lucas Rosa sujetó brevemente a Ramiz Zerrouki en un córner. Zerrouki cayó al césped, pero Kooij volvió a descartar la acción.

Higler volvió a comunicarse con él y Kooij acudió de nuevo a la banda para revisar las imágenes. Esta vez sí siguió el criterio del VAR y decidió conceder un penalti al Twente. Wout Weghorst marcó y selló el resultado final: 2-2.

Kooij no quedó contento con la colaboración del VAR. «Un momento peculiar en los pasillos de De Grolsch Veste: Joey Kooij grita “VAR de mierda” al entrar en su vestuario. Dennis Higler puede darse por aludido», afirmó Verweij.