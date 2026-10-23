Joeri Heerkens vuelve a cometer un error garrafal con el Jong Ajax tras un mes de ausencia

Joeri Heerkens volvió a cometer un grave error el viernes por la noche. El portero del Jong Ajax dejó primero noqueado a un compañero y, en el siguiente centro, volvió a fallar por completo.

Heerkens no jugaba con el Jong Ajax desde el 14 de septiembre. Aquel día cometió dos errores graves y, para colmo, fue expulsado en los últimos minutos del partido contra el Jong FC Utrecht (derrota por 6-1).

La tarjeta roja le costó una sanción de tres partidos, durante la cual Charlie Setford tuvo dos oportunidades de defender la portería del Jong Ajax.

El viernes por la noche, Heerkens regresó a la convocatoria del equipo de Ámsterdam. Recuperó de inmediato la titularidad en la portería, pero volvió a cometer un error mayúsculo.

En el primer centro golpeó en la cara a su propio lateral izquierdo, Jahyendrow Amour, que cayó al césped y no volvió a levantarse. En el siguiente centro, Heerkens volvió a fallar y el suplente Andy Visser pudo marcar.

El Ajax fichó a Heerkens del Sparta Praga en 2025, durante la etapa de Alex Kroes como director técnico, por dos millones de euros. Su contrato en el Johan Cruyff Arena se extiende hasta mediados de 2030.