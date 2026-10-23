¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
TOPJAJESPN
GOAL
Traducido por

Joeri Heerkens vuelve a cometer un error garrafal con el Jong Ajax tras un mes de ausencia

TOP Oss vs Jong Ajax
TOP Oss
Jong Ajax
Eerste Divisie

Joeri Heerkens volvió a cometer un grave error el viernes por la noche. El portero del Jong Ajax dejó primero noqueado a un compañero y, en el siguiente centro, volvió a fallar por completo.

Heerkens no jugaba con el Jong Ajax desde el 14 de septiembre. Aquel día cometió dos errores graves y, para colmo, fue expulsado en los últimos minutos del partido contra el Jong FC Utrecht (derrota por 6-1).

La tarjeta roja le costó una sanción de tres partidos, durante la cual Charlie Setford tuvo dos oportunidades de defender la portería del Jong Ajax.

El viernes por la noche, Heerkens regresó a la convocatoria del equipo de Ámsterdam. Recuperó de inmediato la titularidad en la portería, pero volvió a cometer un error mayúsculo.

En el primer centro golpeó en la cara a su propio lateral izquierdo, Jahyendrow Amour, que cayó al césped y no volvió a levantarse. En el siguiente centro, Heerkens volvió a fallar y el suplente Andy Visser pudo marcar.

El Ajax fichó a Heerkens del Sparta Praga en 2025, durante la etapa de Alex Kroes como director técnico, por dos millones de euros. Su contrato en el Johan Cruyff Arena se extiende hasta mediados de 2030.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google