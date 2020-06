Joel Aguilar Chicas sobre su trabajo en el arbitraje: “En este trabajo siempre quise hacer lo mejor”

El silbante salvadoreño contó detalles de su carrera.

Joel Aguilar Chicas se retiró del arbitraje a inicios de este año. En la actualidad dirige a sus colegas, en un puesto que le fue conferido por Hugo Carrillo, presidente de la FESFUT, quien también le hizo un homenaje.

“En este trabajo siempre quise hacer lo mejor, considero que la balanza me quedaría más arriba en los aciertos, pero lamentablemente se acuerdan más de los desaciertos, así es esta hermosa carrera del arbitraje, un poco injusta para la retina de muchos”, dijo Chicas en plática con “Los Provocadores”.

El central aceptó su error sobre en la final del torneo Apertura 2018 entre Santa Tecla y Alianza, cuando Juan Barahona derribó en el área a Herbert Sosa y la jugada no fue sancionada como penalti. Dos años después, el exárbitro reconoció que se equivocó.

“Al verla en el video te diría que no la puedo defender, porque fue penal, hubo una sujeción donde tanto el asistente y yo no la consideramos, desde mi posición no logré magnificar la sucesión, posiblemente el asistente la vio y no magnificó, ese sí te puedo decir que es un error”, dijo Aguilar Chicas, quien también dirigió partidos en el mundial de 2014 y 2018.