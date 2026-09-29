Joe Hart rompe su silencio tras la condena al City: lo que dijo Khaldoon Al Mubarak es suficiente

Joe Hart, exguardameta del Manchester City, defendió a su club ante el caso de las infracciones financieras, reafirmando su confianza en Khaldoon Al Mubarak, presidente de la junta directiva del club, y en las declaraciones en las que sostuvo la inocencia del City frente a las acusaciones que se le imputan.

El Manchester City fue declarado culpable de cometer la mayoría de las 115 infracciones financieras que le imputó la Premier League, mientras el club se prepara para recurrir el fallo.

Al Mubarak había reafirmado su determinación de "demostrar la inocencia del club", señalando que a los procedimientos legales "aún les queda un largo camino por delante".

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Hart, que disputó 348 partidos con el Manchester City en todas las competiciones entre 2006 y 2016, dijo durante su aparición en el programa "The Monday Night Club" a través de la emisora "BBC Radio 5 Live": "Khaldoon ha dirigido el club con brillantez, y es una persona en la que se puede confiar".

Y añadió: "He escuchado a todo el mundo meterse en cada agujero, cada túnel y cada debate posible. Sinceramente, no tengo ningún motivo para no confiar en Khaldoon. Lo que dijo me basta".

Y prosiguió: "Me gustó la forma en que habló, y me gustó el mensaje, porque provino de una persona que se preocupa por el club".

Hart se coronó durante su etapa en el Manchester City con el título de la Premier League en dos ocasiones, en las temporadas 2011-2012 y 2013-2014, y con la Copa de la Liga en dos ocasiones, en 2013-2014 y 2015-2016, además de la FA Cup en la temporada 2010-2011.

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El exguardameta, de 39 años, subrayó que la ausencia de "cualquier cosa tangible" para él implica la necesidad de esperar la evolución del caso, insistiendo en que ello no resta en modo alguno mérito a sus logros anteriores.

Hart dijo: "Si se demuestra la culpabilidad del Manchester City, algo que no creo que vaya a suceder según lo que dijo Khaldoon, habrá asuntos que discutir. Pero por el momento, estoy muy tranquilo y muy confiado".

Y añadió: "Estoy sumamente orgulloso de lo que logré y de lo que hice con el Manchester City, y de lo que conseguimos como equipo, y eso no cambiará. No cambiará hasta que me digan lo contrario".

Las acusaciones dirigidas contra el Manchester City atañen a un amplio abanico de infracciones, entre las más destacadas las alegaciones de inflar los ingresos por patrocinio procedentes de empresas vinculadas al club, además de realizar otros pagos fuera de los registros oficiales para eludir las normas financieras.

Hart aclaró que no ha pensado en discutir el caso con sus excompañeros del Manchester City, porque "no puede involucrarse en probabilidades ni suposiciones".

Y concluyó: "Hice lo que tenía que hacer. Disputaba los partidos 11 contra 11 y competía sobre el terreno de juego. Gané algunos partidos, perdí y empaté otros, y luego estreché la mano a los rivales y me marché del campo".

Y añadió: "Sé lo que hice, sé lo que hicimos y sé cómo ocurrió. No sentí que estuviéramos planeando ni tramando nada".