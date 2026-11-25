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El centrocampista del Borussia Dortmund Jobe Bellingham ha explicado las instrucciones tácticas que ayudaron a su equipo a poner en apuros al Arsenal en la Champions League. El jugador de 21 años contó cómo los técnicos del Dortmund detectaron una desventaja física concreta en la defensa rival para cambiar el rumbo del partido en Londres.

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El Dortmund reacciona tras el dominio inicial del Arsenal

El Arsenal dominó la primera parte en Londres y se adelantó con un espectacular gol tempranero de Viktor Gyokeres. Pese a generar ocasiones suficientes para sentenciar el encuentro antes del descanso, los locales llegaron al intermedio con una ventaja mínima.

El líder de la Bundesliga salió transformado en la segunda mitad y adoptó un planteamiento físico, con marcajes individuales, que le permitió arrebatar poco a poco el control al Arsenal. Maximilian Beier culminó la reacción con un merecido empate.

El Dortmund se quedó a milímetros de lograr la victoria cuando Bellingham remató a bocajarro, pero el gol fue anulado por fuera de juego. Tanto el jugador de 21 años como Myles Lewis-Skelly, a quien había buscado en los duelos, fueron sustituidos poco después.

Bellingham detalla el plan de los técnicos para atacar a Lewis-Skelly

En declaraciones a Amazon Prime Video, Bellingham atribuyó al cuerpo técnico del Dortmund la detección de un duelo aéreo favorable ante Lewis-Skelly. Señaló que enfrentarse al jugador del Arsenal ofrecía una vía más clara para avanzar que disputar los balones con defensas de mayor envergadura.

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«Uno de los técnicos me señaló que me enfrentaba a Myles [Lewis-Skelly]», explicó. «En los balones largos, no quiero decir que hubiera una desventaja, pero está claro que soy más alto. Si me hubiera enfrentado a Gabriel o Ezri [Konsa], cabría esperar que me resultara un poco más difícil ganar esos balones».

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Bellingham añadió que aprovechar su físico ayudó a aliviar la presión: «Pensé que tenía cierta ventaja por la altura. Conseguí ganar algunos balones de cabeza para prolongar la jugada y ayudarnos a avanzar».

La variedad táctica y los pequeños detalles marcan la actuación del Dortmund

El juego directo fue solo una parte de la reacción del Dortmund, que combinó los duelos aéreos con una mejor conservación del balón y una organización defensiva más sólida. Bellingham elogió la capacidad de adaptación de su equipo en todas las fases del juego para sumar un punto.

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«Variamos bien el juego, jugamos en corto, mantuvimos la posesión y defendimos mucho mejor las transiciones», afirmó el centrocampista.

Tras quedarse cerca de celebrar su regreso a Inglaterra con un gol de la victoria en los últimos minutos, admitió que la decisión de anularlo por fuera de juego le dolió: «Estoy desolado. Últimamente estoy teniendo un poco de mala suerte. Habría sido bonito conseguirlo hoy, de vuelta en Inglaterra».

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El líder de la Bundesliga quiere aprovechar su resistencia en Londres

Salir de Londres con un valioso punto en la Champions League refuerza la buena dinámica que ha llevado al Borussia Dortmund a lo más alto de la Bundesliga. Resistir la intensa presión inicial y adaptarse durante el partido ante un rival de primer nivel le proporciona al equipo alemán un plan táctico que ya ha demostrado su eficacia.

Para Bellingham, el objetivo ahora es convertir sus buenas actuaciones en acciones decisivas de cara a portería. Después de ver cómo le anulaban por milímetros un remate a bocajarro, el jugador de 21 años esperará tener más fortuna a medida que avance la campaña del Dortmund.