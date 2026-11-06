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El centrocampista del Borussia Dortmund Jobe Bellingham ha recibido su primera convocatoria con la selección absoluta de Inglaterra para los partidos de la Liga de Naciones de la UEFA de noviembre ante Croacia y España. El jugador de 21 años se une a su hermano mayor, Jude Bellingham, y ambos quedan a un paso de entrar en la exclusiva lista de hermanos que han jugado con Inglaterra.

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Jobe Bellingham se une a Jude en la convocatoria de Tuchel

El centrocampista del Borussia Dortmund Jobe Bellingham ha sido convocado por primera vez con la selección absoluta de Inglaterra por el seleccionador Thomas Tuchel. El jugador de 21 años forma parte de la lista de 25 convocados para los próximos partidos de la Liga de Naciones de la UEFA contra Croacia y España.

Jobe, que anteriormente fue capitán de la selección sub-21 de Inglaterra, se une a su hermano mayor, Jude Bellingham, en la absoluta.

Si Jobe debuta, los Bellingham se convertirán en la 22.ª pareja de hermanos en jugar con la selección absoluta de Inglaterra.

Hermanos que han jugado recientemente con Inglaterra: Chalobah, Neville y Charlton

Getty Images

Antes de los Bellingham, los defensas Trevoh y Nathaniel Chalobah se convirtieron en la 21.ª pareja de hermanos en jugar con Inglaterra cuando Trevoh debutó contra Senegal en junio de 2025. Nathaniel disputó su único partido con la absoluta en 2018, en una victoria por 3-2 sobre España en la Liga de Naciones.

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Antes de los Chalobah, Gary y Phil Neville habían sido los últimos hermanos en jugar juntos. Phil debutó en 1996 y se unió así a Gary; ambos representaron a Inglaterra hasta 2007.

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Más atrás en el tiempo, los campeones del mundo Bobby y Jack Charlton debutaron en 1958 y 1965, respectivamente, y fueron pilares del histórico triunfo de Inglaterra en 1966.

Lista completa de parejas de hermanos de Inglaterra

La lista histórica incluye a 22 grupos de hermanos que han representado a la selección absoluta masculina de Inglaterra:

Siglo XIX y primeros pioneros: Charlie y William Clegg; William y Herbert Rawson; Hubert y Frank Heron; Alfred y Ed Lyttelton; Ernest, Charlie y Arthur Bambridge (el único trío); Arthur y Harry Cursham; Fred y Jack Hargreaves; Arthur y Percy Walters; Alf y Charley Dobson; Charlie y Alf Shelton; Robert y Arthur Topham; Charlie y Tom Perry; Frank y Fred Forman; Charles y Geoffrey Wilson; Bertie y Rex Corbett.

Charlie y William Clegg; William y Herbert Rawson; Hubert y Frank Heron; Alfred y Ed Lyttelton; Ernest, Charlie y Arthur Bambridge (el único trío); Arthur y Harry Cursham; Fred y Jack Hargreaves; Arthur y Percy Walters; Alf y Charley Dobson; Charlie y Alf Shelton; Robert y Arthur Topham; Charlie y Tom Perry; Frank y Fred Forman; Charles y Geoffrey Wilson; Bertie y Rex Corbett. Siglo XX: Frank y Reg Osbourne; Clem y George Stephenson; Jack y Sep Smith; Bobby y Jack Charlton (1958–70); Gary y Phil Neville (1995–2007).

Frank y Reg Osbourne; Clem y George Stephenson; Jack y Sep Smith; Bobby y Jack Charlton (1958–70); Gary y Phil Neville (1995–2007). Época moderna: Nathaniel y Trevoh Chalobah (2018, 2025); Jude y Jobe Bellingham (2020, 2026).

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Diapositiva 4: Inglaterra se marca objetivos en la Liga de Naciones

Inglaterra recibe a Croacia en Wembley el jueves 12 de noviembre, antes de viajar para enfrentarse a España en el estadio Metropolitano el domingo 15 de noviembre.

Segunda en el grupo C, Inglaterra asegurará su plaza en los cuartos de final de la Liga de Naciones del próximo marzo si evita la derrota ante Croacia.

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Los convocados por Tuchel se reunirán a principios de la próxima semana, mientras Jobe y Jude se preparan para escribir el capítulo más reciente de la historia de los hermanos en el fútbol inglés.