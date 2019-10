Joaquín: "¿Ganar la Europa League en el Pizjuán? Los sueños son bonitos, ¿por qué no?"

El capitán del Real Betis desea volver a jugar con el Betis en Europa y retirarse ganando un nuevo título con el club de sus amores.

Joaquín Sánchez ha desvelado este miércoles sus sueños para la próxima temporada, donde aspira a volver a jugar en Europa con el Real y a buscar un último título con el club de sus amores y más teniendo en cuenta que la final de la de la próxima temporada se juega en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, el de su eterno rival el .

"¿Por qué no? Los sueños son caros y bonitos. Queda mucho, pero siempre he tenido la ilusión de retirarme en un momento bonito. Siempre se quiere ir uno por la puerta grande, especial. Cuando llegue el momento, cuando tarde media hora en ponerme derecho… diré que ‘picha, para casa’. Ojalá pueda retirarme con el Betis en Europa y con un título. No es fácil, pero estamos creciendo para ello. Eso llegará porque estamos trabajando para ello. Si me voy, me echarán más de menos ellos que yo. Se echarán a llorar mis compañeros", aseguró.

El entrenador: "Sabemos el runrún que hay de puertas para afuera, pero dentro estamos tranquilos. Cuando se vea a un equipo agresivo y compacto desde el principio, ojalá este domingo… Hay conceptos nuevos y no es fácil. Es lo que queremos cambiar lo antes posible. El equipo tenía más toque, más pausa y ahora es más agresivo y más directo a la hora de atacar. Esos conceptos nuevos hay que trabajar y machacarlos para ver desde el minuto uno a noventa a un equipo que vaya a por la victoria".

Los dos próximos partidos a domicilio: "Estás dos salidas son importantes. No entramos en que puedan afectar al cuerpo técnico. Son importantes para aspirar a lo que queremos. Son partidos ante dos equipos que han comenzado bien. La idea es sacar resultados positivos para ver a un Betis más compacto y más convencido".

Reunión del club con los capitanes: "Las tenemos todos los días. Siempre es importante hablar las cosas, en lo positivo y lo negativo. Con el entrenador hay contacto para mejorar. Está claro que el equipo está deseando coger esa racha para que se vea a ese equipo. Por momentos hemos sido verticales y ordenados. Falta dar ese paso para coger esa racha importante para nosotros".

Cataluña y la opinión de Xavi y Guardiola: "Me da tristeza todo eso, igual que a muchos catalanes y a muchos españoles. No me gusta entrar, pero la violencia es lo último. Tenemos que estar únidos para que no dé esta imagen. Me da mucha tristeza todo esto. Lo de cambiar el Clásico es una decisión entre la Liga, el Madrid y el . Cada uno se muestra como cree. El derecho a la libertad es importante, pero el respeto no se puede perder. Todo lo que estamos viendo es muy triste, aunque cada uno tiene derecho a opinar. Pero esta imagen que se está viendo es lo más triste que podemos ver los españoles. Cada club expresa sus ideas como quiere. No quiero entrar, no soy quién… Nosotros tenemos que dedicarnos a defender el deporte y a lo que es España".

Su renovación: "Está hablado… Bueno, no hace falta ni hablar. Esperamos el momento que vea bien para cerrarlo. No era hoy el día para hablar de ese tema. Me siento fuerte, pero ahora lo más importante es coger esa racha positiva para sacar partidos adelante con más solvencia. Hay plantilla para engancharse a la zona media alta. Para eso estamos creciendo en esos sentidos. Estoy para renovar año a año".