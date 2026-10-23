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El delantero del Chelsea Joao Pedro ha hablado de su notable transformación en Stamford Bridge y ha explicado cómo Xabi Alonso le ha ayudado a alcanzar un nuevo nivel en la Premier League. El atacante brasileño también ha revelado la conversación que mantuvo al principio con Cole Palmer para asegurarse de que no hubiera roces en el vestuario del Chelsea.

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El cambio táctico con Xabi Alonso

El Chelsea está recogiendo los frutos del planteamiento táctico de Alonso. El 3-4-2-1 que prefiere el técnico español ofrece a Pedro el escenario ideal para brillar. El brasileño se ha convertido en una pieza central del ataque del Chelsea y destaca como referente de un equipo que parece mucho más cohesionado que en temporadas anteriores. Pedro cree que el esquema actual es la principal razón de su explosivo inicio de temporada, que le ha situado entre los goleadores más certeros de la liga.

«En el Chelsea me siento muy cómodo», afirmó el brasileño en una entrevista con ESPN. «Es una temporada diferente, con un entrenador que me da mucha confianza, y creo que eso explica en buena medida mi rendimiento hasta ahora».

Una amistad con Cole Palmer

Getty Images

Tras llegar procedente del Amex en 2025, Pedro quiso hablar cuanto antes con Palmer para dejar claras sus intenciones. Existía la preocupación de que ambos compitieran por las mismas posiciones, pero el brasileño se apresuró a tranquilizar al internacional inglés: estaba allí para complementar sus cualidades, no para disputarle su puesto concreto.

«Le dije que venía a ayudar, que no quería quitarle el sitio ni nada por el estilo», explicó Pedro. «Ahí nació una amistad que mantenemos tanto dentro como fuera del campo. Y creo que lo que me ayuda mucho, y ahora también a Morgan [Rogers], es que tenemos una amistad muy buena dentro y fuera del campo; siempre estamos bromeando».

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El delantero ya suma cinco goles y tres asistencias en solo seis partidos de Premier League, cifras que ponen de relieve su creciente importancia para el equipo en su lucha por acabar entre los cuatro primeros. «Tengo a Cole y a Morgan ahí para ayudarme, para darme los pases. Se ve que el inicio de temporada ha sido muy bueno. Así que creo que va a ser una temporada muy buena para nosotros».

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La adaptación al vestuario del Chelsea

Llegar a un entorno de tanta presión como Stamford Bridge puede intimidar a cualquier jugador, pero el futbolista de 25 años atribuye su rápida adaptación a la acogida que le brindó la plantilla. Pese a quedarse fuera de la convocatoria de Brasil de Carlo Ancelotti para el Mundial de 2026, ha seguido centrado en sus obligaciones con el club. Destacó el apoyo de los referentes del vestuario y de otras estrellas del equipo como un factor clave en su evolución hasta convertirse en un auténtico nueve de la Premier League.

«Creo que mi adaptación fue bien porque hacía tiempo que aquí no había un nueve», señaló. «Los jugadores fueron muy amables conmigo cuando llegué; me recibieron con los brazos abiertos, querían ayudarme y estaban dispuestos a hacerlo. Creo que por eso me adapté tan bien».

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La fortaleza forjada en el Watford

Getty Images

El camino de Pedro hasta la élite del fútbol inglés no ha estado exento de dificultades, especialmente durante su etapa en el Watford. Señaló el descenso del club en 2022 como un momento decisivo de su carrera. Aunque muchos jóvenes talentos brasileños podrían haber buscado una salida inmediata para seguir en una liga de primera división, Pedro optó por quedarse y luchar en la Championship. Cree que aquella decisión le dio la fortaleza mental necesaria para triunfar en un club de la talla del Chelsea.

«Creo que el momento decisivo para mi éxito aquí fue cuando el Watford descendió a segunda división y, aun así, me quedé. Trabajé duro y demostré que podía superar ese reto», recordó. «Porque muchas veces los jugadores brasileños venimos a Europa pensando que todo va a ser un camino de rosas, pero a veces no es así... y acabamos rindiéndonos. Pero creo que fue entonces cuando me dije: “No, he venido aquí y voy a triunfar aquí”».