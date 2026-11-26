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La afición del Al Nassr saudí ha recibido buenas noticias sobre los nuevos fichajes que podría cerrar el club, poco antes de que se abra el mercado de invierno el próximo mes de enero.

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El Al Nassr no pudo cerrar fichajes de peso durante el pasado mercado de verano: solo incorporó al centrocampista portugués Samú Costa, procedente del RCD Mallorca, debido a las estrictas medidas de control financiero que le impuso la Liga Roshn Saudí.

Según el diario saudí «Okaz», estas medidas están a punto de llegar a su fin, ya que la crisis financiera se encuentra cerca de resolverse, algo que podría ocurrir antes de que se abra el próximo mercado de invierno.

Si así sucede, el club de la capital podrá cerrar algunos fichajes de peso en el próximo mercado invernal, para compensar su incapacidad de reforzar suficientemente la plantilla el pasado verano.

Está previsto que la dirección deportiva celebre en los próximos días una reunión decisiva con el comité ejecutivo para estudiar las necesidades del equipo y analizar las opciones disponibles para reforzar la plantilla en el mercado de invierno.

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Por otro lado, el diario desmintió que el Al Nassr haya entablado negociaciones con algún jugador para incorporarlo por el momento, como habían publicado algunos medios, ya que todo depende de que finalicen oficialmente las medidas de control financiero.

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El único movimiento reciente del club de la capital ha sido el acuerdo con su estrella portuguesa, João Félix, para activar la cláusula de ampliación de su contrato, que terminará en 2029, cuando inicialmente expiraba al final de la presente temporada.

El diario saudí «Al Riyadiya» confirmó ayer miércoles que el Al Nassr se había reunido con João Félix para zanjar definitivamente su futuro y poner fin a la polémica que se había generado en torno a él en los últimos tiempos.

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El periódico explicó que el Al Nassr comunicó a la estrella portuguesa que renovará su contrato hasta 2029 y que no tiene intención de anular la cláusula de ampliación ni de vender su contrato al término de la presente temporada .

Por su parte, Félix acogió con satisfacción la decisión del club saudí y aseguró sentirse a gusto en el Al Nassr, en la capital saudí, Riad, convencido de que esta experiencia ha sido la principal razón de su regreso a la selección de Portugal en los últimos tiempos.

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El Al Nassr fichó a João Félix en el mercado de verano de hace dos temporadas, procedente del Chelsea, en una operación valorada en 30 millones de euros, según informaron varios medios.

Según había revelado anteriormente el diario saudí «Al Riyadiya», el contrato firmado en el verano de 2025 incluye una ampliación automática de dos temporadas, salvo que el Al Nassr comunique expresamente su deseo de prescindir del jugador.

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La continuidad de João Félix en el equipo saudí implicará el pago de una cantidad adicional de 20 millones de euros al Chelsea.

En ese caso, el salario anual de Félix pasará de 10 a 12,5 millones de euros durante las dos temporadas adicionales, además de otras ventajas.

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En cambio, si el Al Nassr activa la cláusula de salida dentro del plazo fijado, que se extiende hasta el próximo 1 de junio, el coste de la operación se reducirá a 30 millones de euros y el jugador regresará automáticamente al club londinense.

João Félix llegó al Al Nassr en julio de 2025 y se convirtió en una de las piezas importantes del equipo. Ahora, su futuro depende de una decisión que deberá tomarse antes del próximo 1 de junio.

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Desde su llegada al Al-Awwal Park, la estrella portuguesa ha disputado 63 partidos con el Al Nassr en todas las competiciones, en los que ha marcado 34 goles y ha dado otras 28 asistencias.

En el plano colectivo, João Félix llevó al Al Nassr a conquistar la Liga Roshn Saudí la temporada pasada, tras siete años de sequía, además de alcanzar la final de la Liga de Campeones de Asia 2, que perdió por la mínima ante el Gamba Osaka japonés.