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El Borussia Dortmund se supera en cierto modo con su 1-1 ante el Arsenal y da una lección de resiliencia y convicción. Así, el BVB acabará luchando por títulos.

Cuesta creer que Joane Gadou juegue en el Borussia Dortmund solo desde el verano. Más sorprendente aún resulta que el defensa tenga apenas 19 años. Gadou, al parecer, da a una velocidad de vértigo pasos que a otros profesionales les llevan toda una carrera, si es que llegan a darlos.

No hace ni un mes que Gadou firmó una gran actuación en el 2-2 del Dortmund ante el Bayern de Múnich en el duelo de la zona alta de la Bundesliga. En Múnich convenció por su velocidad, su contundencia en los duelos, su visión de juego y su comportamiento en la presión. Ya entonces recibió elogios de sus compañeros y del director deportivo Ole Book. El entrenador Niko Kovac también parecía impresionado, aunque señaló que Gadou aún no estaba donde a él le gustaría . Kovac trabaja regularmente con Gadou de forma individual. El defensa debe mejorar específicamente su colocación y su juego de cabeza, y en Dortmund también quieren que participe más en ataque.

Dicho y hecho. En Londres, Gadou recuperó el balón en el minuto 55, en campo propio, y echó a correr. Con un pequeño recorte por aquí y un cambio de dirección por allá dejó atrás a dos rivales. Tras recorrer 48 metros, puso el balón al espacio para Maximilian Beier, que definió con tanta inteligencia y espectacularidad como merecía la carrera en solitario de Gadou. Las grandes acciones individuales de Gadou y Beier llegaron cuando el BVB, tras una floja primera parte, había mejorado como equipo y encontrado el valor necesario para competir ante el Arsenal.

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¿Qué dijeron los compañeros del BVB sobre la exhibición de Joane Gadou?

Pero, sin la carrera de Gadou, esos esfuerzos quizá habrían sido en vano. De ahí los elogios entusiastas de sus compañeros. «Es una bestia, cómo avanza con el balón y utiliza el cuerpo. Lo hizo muy, muy bien», dijo Beier, autor del gol, ante los micrófonos de Prime Video. Fue una «jugada de clase mundial», añadió: Gadou «avanzó de forma increíble, dejó atrás a dos rivales y luego me dio un buen pase. Yo la mandé dentro».

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El portero del Dortmund, Gregor Kobel, también opinó: «Fue una gran acción individual de Gadou que acabó en nuestro gol». El capitán del Dortmund y compañero de Gadou en el centro de la defensa, Nico Schlotterbeck, dijo: «Su primer toque es increíble y después tiene velocidad, eso ya lo sabemos».

Un pequeño problema para el BVB: tras esta actuación ante el Arsenal, en la que Gadou también destacó en defensa , hasta el último de los grandes de la Premier League habrá reparado en que este defensa, formado en el PSG, el Red Bull Salzburgo y ahora el Dortmund, tiene las cualidades para ser el defensa perfecto de un equipo puntero de la Premier League. Gadou, por cuyo traspaso el BVB podría llegar a pagar 25 millones de euros, quizá se marche de Dortmund antes de lo que al club le gustaría.

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La resiliencia del BVB no está al alcance de cualquiera

Porque en el BVB, como este empate en Londres debería haber dejado claro, se está formando algo importante. Jobe Bellingham, que tiene solo 21 años, se ha convertido esta temporada en titular y en un jugador decisivo. Konstantinos Karetsas, que tiene 19 como Gadou, también debería volver a deslumbrar cuando recupere del todo la forma. Incluso Daniel Svensson, a menudo infravalorado y presente prácticamente por todas partes en Londres, tiene solo 24 años. En esta plantilla hay varios futbolistas a los que apetece ver jugar juntos durante mucho tiempo.

Por otra parte, el presente tampoco está nada mal, al menos si se atiende sobre todo a los resultados y a cómo se consiguen. Que el fútbol del Borussia con Niko Kovac al mando no suele ser brillante no es ninguna novedad, sino un hecho. Pero el Dortmund ha sumado ya esta temporada tantos puntos en partidos que parecían perdidos desde hacía tiempo o imposibles de remontar que ya no puede ser casualidad.

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Ante el Arsenal, el BVB volvió a superarse. La forma en que el Dortmund reaccionó tras unos primeros 15 o 20 minutos catastróficos, que Nico Schlotterbeck calificó con razón de «adormilados», fue impresionante. Hace falta mucha resiliencia y confianza para eso. Pasas 20 minutos sin ver el balón y después encuentras la forma de superar «con intensidad», como dijo Schlotterbeck, a uno de los equipos más fuertes y fiables de Europa, que hasta entonces no había cedido ni un punto en casa.

Es cierto que el 1-1 llegó gracias a dos magníficas acciones individuales de Gadou y Beier. Pero, después de un inicio así, una carrera en solitario como la de Gadou solo se intenta si crees en ti mismo y, sobre todo, en tu equipo. Lo mismo vale para Beier, a quien no le había salido nada en el partido y que, apenas unos minutos antes, no había logrado rematar un gran centro de Daniel Svensson porque quiso controlar el balón con el exterior del pie en vez de definir de primeras con el interior mientras llegaba en carrera.

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El BVB puntúa como un grande y hasta recuerda al Bayer Laterkusen campeón

El BVB no solo supo afrontar el pasado domingo una situación de especial presión, cuando tenía que ganar tras el empate del Bayern el sábado para hacerse con el liderato. También le arrancó un punto a un Arsenal fuerte, aunque al final necesitó algo de suerte, gracias a una clara mejoría y a una segunda parte valiente.

A ello se suma que esta temporada el Dortmund ha dado la vuelta a muchos partidos en sus tramos finales. Puede que no juegue como un grande, pero el BVB suma puntos como uno.

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Aunque entonces ocurrió de forma mucho más extrema, esto trae ciertos recuerdos de la temporada 2023/2024, cuando el Bayer Leverkusen marcó 13 goles en el tiempo añadido entre todas las competiciones y se convirtió primero en el «Bayer Laterkusen» y después en campeón de Alemania. Hasta ahora, el BVB solo ha marcado un gol decisivo en el tiempo añadido: el del 3-2 ante el Werder Bremen en la Copa de Alemania. Sin embargo, el Dortmund ya ha protagonizado siete remontadas de algún tipo entre todas las competiciones tras mejorar en la segunda parte. Y también en los grandes partidos, como ante el Bayern de Múnich, cuando Fabio Silva marcó en el minuto 89 el merecido 2-2, o ahora ante el Arsenal. En las victorias contra el Stuttgart (1-0) y, en la Copa de Alemania, contra el Bremen, el entrenador Niko Kovac acertó además con los cambios: dio entrada a Jobe Bellingham, que acabaría dando la asistencia ante el Stuttgart, y a Marcel Sabitzer, autor del gol ante el Bremen.

El BVB siempre mejoró en la segunda vuelta en los últimos años

Por supuesto, aún es demasiado pronto para pronosticar el desenlace de la temporada, sobre todo porque el BVB probablemente necesite al menos dos victorias en sus próximos tres partidos de la Champions League para acabar entre los ocho primeros y acceder a la fase eliminatoria sin pasar por los play-offs. Pero, si el Dortmund rinde como en los últimos años, cuando siempre fue más fuerte en la segunda vuelta que en la primera, acabará inevitablemente luchando por el título de liga.

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Más aún cuando el BVB va camino de firmar una de las mejores primeras vueltas de su historia y el Bayern, pese a mostrarse muy dominante esta temporada, ya ha dejado escapar bastantes victorias y además sufre una plaga de lesiones .

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