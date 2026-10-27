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El presidente del Barcelona, Joan Laporta, ha hablado del impacto emocional de la reciente derrota en el Clásico y ha descrito la caída ante el Real Madrid como un duro golpe para el club. Sin embargo, el máximo dirigente azulgrana mantiene la confianza en los objetivos del equipo para esta temporada e insiste en que, pese al revés frente a su eterno rival, la lucha por los grandes títulos está lejos de haber terminado.

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Las consecuencias de la derrota en el Clásico

Laporta ha admitido que la derrota del domingo ante el Madrid fue un duro golpe para la afición del club, pero mantiene su convicción de que el equipo aún puede alcanzar sus objetivos esta temporada. En declaraciones previas a la ceremonia del Balón de Oro en Londres, el presidente reflexionó sobre las dificultades que afrontó el conjunto azulgrana en un partido de máxima exigencia, en el que no logró imponer su habitual dominio táctico sobre el terreno de juego.

«La derrota del domingo fue un duro golpe, pero nuestras expectativas siguen intactas. El equipo está formado por jugadores muy jóvenes que se recuperan muy rápido. No pudimos hacer nuestro juego, pero seguimos en primera posición», afirmó Laporta, según cita Marca.

Laporta pide calma pese a la derrota en el derbi

El presidente señaló que la juventud de la actual plantilla es una fortaleza y sugirió que sus jugadores tienen la capacidad de sobreponerse a una derrota en el derbi. Aunque la actuación dejó mucho que desear, Laporta transmitió un mensaje de continuidad, no de alarma, e insistió en que un solo partido no definirá una temporada que, bajo la nueva dirección técnica, había comenzado de forma muy prometedora.

«Lo has analizado muy bien, igual que nuestro entrenador. Marcaron a nuestros jugadores clave. Pero esto es una maratón, no un esprint, y tenemos que seguir adelante. Seguimos en primera posición», declaró.

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Confianza total en la filosofía de Hansi Flick

El trabajo de Hansi Flick es fundamental para el optimismo de Laporta, que lo describió como el entrenador ideal para el club catalán. El presidente explicó que la fidelidad de Flick a los principios históricos del club, combinada con sus propias adaptaciones modernas, fue el principal motivo de su contratación a principios de este año. El técnico alemán ha logrado combinar las exigencias tradicionales de la afición del Barcelona con un fútbol de ataque más directo y vertical.

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«Flick es el entrenador ideal para el Barça. Entiende nuestro estilo de fútbol único. Elegimos a Hansi por la filosofía que defiende: un juego vertical que nos encanta. Hemos ganado La Liga dos años seguidos y este año queremos volver a ganarla, además de la Champions League», explicó Laporta.

Ambiciones europeas e identidad táctica

Ganar la Champions League sigue siendo una de las grandes prioridades de la directiva, ya que el club no ha logrado conquistar el trofeo en varias temporadas. Laporta cree que la disciplina táctica inculcada por Flick, en particular la línea defensiva adelantada y la presión constante, será clave para volver a competir con la élite del fútbol europeo.

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«Nos hace mucha ilusión ganar la Champions League, que hasta ahora se nos ha resistido. Su fútbol se basa en las tres pes: posesión, posicionamiento y presión», concluyó Laporta.