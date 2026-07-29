Joan García, guardameta del Barcelona, afirmó que su concentración está puesta por completo en su equipo, subrayando que pensar en los fichajes del Real Madrid no le preocupa, y ello antes del inicio de la nueva temporada.

El portero catalán, durante su participación en las actividades de su concentración de entrenamiento, en declaraciones recogidas porel diario Marcaafirmó que el Barcelona ha demostrado tener un equipo fuerte, recalcando que centrarse en uno mismo es el camino para lograr los objetivos, en lugar de preocuparse por lo que hacen los rivales.

Joan García explicó: "Sería un error mirar a los demás. Hemos demostrado que somos un gran equipo. Si nos centramos en nosotros mismos, podemos ganar a cualquier rival. Ellos tienen jugadores muy buenos, pero hemos visto en muchas ocasiones que tener buenos jugadores no lo es todo".

En cuanto a sus ambiciones con el Barcelona, el guardameta reveló que su mayor objetivo durante la próxima temporada es proclamarse campeón de la Liga de Campeones de Europa, afirmando: "He pasado un año con el Barcelona, y hemos conseguido la Liga española y la Supercopa, y ahora he ganado la Copa del Mundo con España, y mi objetivo en la temporada 2026-2027 es la Liga de Campeones de Europa, pues es el título más grande a nivel de clubes".

Y añadió: "La obsesión no es algo bueno, porque si no lo conseguimos, el impacto negativo puede ser grande, pero debemos tener la ambición y el deseo de ofrecer un buen rendimiento, porque tenemos la capacidad de lograrlo".

Joan García también habló sobre el futuro de su compañero Ferran Torres, expresando su deseo de que continúe con el Barcelona, y dijo: "Estaría muy feliz si continuara. Es un jugador extraordinario dentro y fuera del campo. Si dependiera de mí, seguro que se quedaría".

El guardameta del Barcelona abordó asimismo la posibilidad de que el club fiche a Julián Álvarez, pero se negó a comentar sobre la operación, expresando su confianza en el trabajo que realiza el director deportivo Deco, mientras que elogió los nuevos fichajes que ha cerrado el club hasta ahora.

Joan García se prepara para incorporarse a los entrenamientos del Barcelona en torno al próximo 10 de agosto, confirmando que trabaja para conseguir la oportunidad de ser titular en el primer partido del equipo en la Liga española, ante el Elche, el 23 de agosto.

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