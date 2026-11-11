Joan Garcia advierte de que el Barcelona debe evitar la «obsesión» por la Champions League pese a sus grandes aspiraciones

Compartir Sigue a GOAL en Google

El portero del Barcelona Joan Garcia ha insistido en que, aunque la Champions League sigue siendo uno de los principales objetivos del club catalán, no debe convertirse en una carga psicológica para la plantilla. Desde la concentración de la selección española, el guardameta subrayó la necesidad de afrontar la competición europea con equilibrio para evitar los escollos de campañas anteriores.

Anuncios

Objetivos europeos y presión mental

Garcia ha hablado de las expectativas del club para la temporada actual y, en concreto, de la presión que rodea a la Champions League. Tras un periodo de transición, se espera de nuevo que el Barcelona luche por el mayor título del fútbol de clubes, pero Garcia es consciente de la presión que eso puede generar en el vestuario. Insiste en que, aunque el equipo está motivado, debe centrarse en lo que ocurre sobre el césped y no en la vitrina de trofeos.

«Evidentemente, es un objetivo para nosotros, igual que LaLiga, la Copa y la Supercopa», declaró Garcia a Mundo Deportivo. «Creo que tenemos equipo para competir e intentar ganar todas las competiciones, sabiendo la dificultad que eso conlleva. Veo al equipo muy motivado. Es un objetivo, pero tampoco tiene que convertirse en una obsesión, porque eso puede acabar siendo negativo. Sigue siendo una meta ambiciosa y exigente, y tenemos ganas de afrontarla».

Evolución y riesgos tácticos

Al repasar su etapa en el club desde su llegada, Garcia destacó su importante crecimiento personal y una comprensión más profunda de las exigencias tácticas particulares que afronta un portero del Barcelona. Jugar con una línea defensiva adelantada y agresiva exige que el guardameta actúe en ocasiones casi como un tercer central, cubriendo el espacio a la espalda de la defensa de cuatro. Este planteamiento arriesgado ha generado debate entre los analistas, pero Garcia sigue convencido de las ventajas generales del sistema.

«Sigo adaptándome al estilo y a diferentes aspectos que debemos mejorar. Poco a poco me siento más cómodo y tengo más claro qué puedo aportar y qué no, cuándo actuar y cuándo no. Creo que eso forma parte del proceso de aprendizaje, de seguir creciendo y aprendiendo. Tengo ganas de continuar. Pienso que, poco a poco, tanto el equipo como yo estamos mejorando y ganando experiencia», explicó el español.

Anuncios Anuncios

Cómo afrontar el factor Mourinho

La rivalidad entre el Barcelona y el Real Madrid se ha intensificado esta temporada tras el regreso de Jose Mourinho al banquillo del Santiago Bernabéu. Conocido por su estilo desafiante y sus frecuentes comentarios sobre el arbitraje, la presencia del técnico portugués ha aumentado el «ruido» externo en torno a la lucha por el título. Sin embargo, Garcia insiste en que la plantilla del Barcelona debe mantenerse al margen de la guerra psicológica que suele asociarse a los equipos de Mourinho.

Related Topics

Nueva Alternativa Fox One ✅ Emite el otro 50% de los encuentros de la Champions League ✅ Heredó estos derechos europeos tras la compra de Caliente TV ✅ Complementa su oferta con toda la UEFA Europa y Conference League Precio inicial $140 Obtén Fox One

«Creo que debemos aislarnos un poco más de todo eso y centrarnos en nosotros mismos. Tenemos claro que, si estamos bien y hacemos las cosas bien, todo lo demás, lo que hagan o digan fuera, no nos influye. Sería un error fijarse demasiado en eso, especialmente desde dentro del vestuario. Evidentemente, fuera es diferente, pero en el vestuario creo que no tenemos que prestarle tanta atención», afirmó Garcia.

Una concentración internacional crucial para Garcia

Garcia está cumpliendo actualmente con sus importantes compromisos internacionales con la selección española durante una concentración marcada por próximos partidos muy exigentes y decisivos. El equipo se prepara para un calendario intenso que comienza el 12 de noviembre con un encuentro vital a domicilio ante la República Checa en la histórica ciudad de Praga, donde es absolutamente imprescindible conseguir un resultado positivo.

Anuncios

Solo tres días después de afrontar esa difícil prueba fuera de casa, España regresará a Madrid para disputar como local un partido de enorme importancia bajo los focos del emblemático estadio Metropolitano. Para cerrar este exigente tramo de competición internacional, Garcia y sus compañeros centrarán después su atención en un duelo de primer nivel ante una potente Inglaterra, en un periodo verdaderamente decisivo para el jugador y las aspiraciones del equipo.