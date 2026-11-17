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La joven promesa inglesa JJ Gabriel ha resuelto su futuro: este martes anunció oficialmente su salida del Manchester United, poniendo fin a una etapa que comenzó cuando ingresó en la academia del club con diez años, en un momento en que su fichaje por el Real Madrid en el próximo mercado de invierno está cada vez más cerca.

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El mediapunta, de 16 años, confirmó su decisión a través de un mensaje publicado en sus redes sociales, en el que dio las gracias al Manchester United, a los entrenadores, a sus compañeros y a todos los que le ayudaron durante los años que pasó en el club, sin revelar de forma directa cuál será su próximo destino.

«Llegué al Manchester United en 2020, siendo un niño de diez años con grandes sueños. Aquí he crecido como jugador y como persona. Desde marcar en Old Trafford hasta recibir el premio Jimmy Murphy, me habéis regalado momentos que siempre atesoraré», escribió Gabriel en su mensaje.

«Ahora que empieza un nuevo capítulo en mi carrera, el Manchester United siempre formará parte de mi historia. Gracias por todo», añadió el jugador en un mensaje que confirma el final de su vínculo con el club inglés, tras meses de especulaciones sobre su futuro y su deseo de marcharse.

Según diversas informaciones, el Real Madrid se ha convertido en el destino más probable para el joven futbolista, tras adelantarse a varios grandes clubes europeos que habían mostrado interés en hacerse con él, con el Barcelona, el París Saint-Germain y el Bayern de Múnich a la cabeza, ya que el club español ha alcanzado un acuerdo con el jugador y sus representantes para su incorporación.

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Está previsto que Gabriel se incorpore al Real Madrid el próximo mes de enero , y que comience su andadura en el Castilla, que compite en la tercera categoría del fútbol español, dentro del plan del club para desarrollar su talento y prepararlo de forma progresiva para el primer equipo, con un camino claro por delante para dar el salto a la primera plantilla blanca.

Gabriel había pedido salir del Manchester United el pasado mes de septiembre y no ha participado en los entrenamientos del club desde entonces, al considerar que sus opciones de tener más protagonismo en el primer equipo no eran suficientes, pese a haber subido a entrenar con el grupo principal y haber jugado un amistoso ante el Milan durante la pretemporada.

El jugador está considerado uno de los talentos emergentes más destacados de la academia del Manchester United, después de recibir la temporada pasada el premio Jimmy Murphy al mejor jugador joven del club, además del galardón al mejor jugador de la liga inglesa sub-18 pese a su corta edad, lo que le ha situado en el punto de mira de los grandes clubes europeos.