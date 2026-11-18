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Un informe periodístico aseguró este miércoles que el Manchester United no se rendirá tras perder a su joven y talentoso jugador JJ Gabriel, que ya está muy cerca del Real Madrid.

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JJ Gabriel, considerado durante muchos años la gran esperanza de la academia juvenil del Manchester United, pasó un breve periodo en Carrington.

El jugador, de 16 años, rechazó firmar un contrato profesional con el Manchester United y anunció su marcha en la noche del martes. Su destino ya es conocido por todos, después de que el Real Madrid se hiciera con su fichaje.

Por su parte, el Manchester United está muy frustrado por este desenlace y siente una gran decepción por cómo se han desarrollado los acontecimientos, ya que veía al mediapunta como una inversión a largo plazo.

El Manchester United quiere responder

Esta frustración podría llevar al Manchester United a responder al Real Madrid con un duro ataque.

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Según «The Times», la directiva del Manchester United estudia emprender acciones legales. Para ello, abrirá una investigación para determinar si se produjo alguna irregularidad evidente durante el proceso del traspaso.

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El club inglés investigará si el Real Madrid contactó con el jugador el pasado verano, lo que supondría una infracción de las normas de la FIFA sobre jugadores menores de edad.

Se trata de un intento del Manchester United de salvar la cara en una operación que escapó por completo a su control.

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El Manchester United solo recibirá 300.000 libras esterlinas por la operación, unos 360.000 euros, en concepto de compensación por formación.

JJ Gabriel visita Valdebebas

JJ Gabriel está cada vez más cerca del Real Madrid, tal y como dejó claro su nuevo paso de este miércoles.

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Según «Marca», el futbolista inglés de 16 años visitó este miércoles las instalaciones de entrenamiento del club en Valdebebas, en una primera toma de contacto con lo que pronto será su nuevo hogar.

Solo falta que el Real Madrid anuncie oficialmente el fichaje de JJ, después de que el jugador rescindiera su contrato con el Manchester United.

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JJ Gabriel se despide del Manchester United

El joven talento inglés JJ Gabriel ha decidido su futuro con el Manchester United tras anunciar oficialmente su salida del club el martes, poniendo fin a una trayectoria en el Manchester United que comenzó cuando ingresó en la academia del equipo con diez años, a las puertas de su llegada al Real Madrid en el próximo mercado de invierno.

El mediapunta, de 16 años, confirmó su decisión a través de un mensaje publicado en sus redes sociales, en el que dio las gracias al Manchester United, a los entrenadores, a sus compañeros y a todos los que le ayudaron durante los años que pasó en el club, sin desvelar directamente cuál será su próximo destino.

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Según las informaciones, el Real Madrid es ya el destino más probable para el joven jugador, después de adelantarse a varios grandes clubes europeos que mostraron interés en ficharle, encabezados por el Barcelona, el París Saint-Germain y el Bayern de Múnich, ya que el club español ha alcanzado un acuerdo con el jugador y sus representantes para su traspaso.