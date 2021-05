Jiménez y Villanueva: “Somos mejores que la dupla Fernández-Valdivia del 2006”

Los mediocampistas de Palestino mostraron su costado más íntimo en la antesala al cruce frente a Colo Colo por la séptima fecha del torneo.

En un tono distendido, Luis Jiménez y Carlos Villanueva aseguraron al programa “Sabor a Gol” de TNT Sports que como pareja futbolística son mejores que la dupla que conformaron Matías Fernández y Jorge Valdivia durante la primera etapa del Colo Colo de Claudio Borghi en el 2006, ganando el primero de cuatro títulos consecutivos para el Cacique.

“Somos mejores que la dupla Fernández-Valdivia del 2006, todo el rato, dentro y fuera de la cancha (…) Especialmente fuera”, expresaron, entre risas, los mediocampistas de Palestino en el capítulo que se estrenará este jueves por la señal televisiva. Esto, en la antesala del cruce entre árabes y albos de este sábado en el Monumental, por la séptima fecha del torneo.

Por otra parte, los futbolistas profundizaron en su relación con Marcelo Bielsa después de que ambos no llegaran a consolidarse en la era del Loco en La Roja. “Me citó todo un año, pero por mis características no calzaba en su estilo de juego (...) Un día me dijo, ‘Carlos, necesito que seas un jugador más atleta y ahí recién vas a poder tener más opciones en la Selección’. Lo di todo pero no calcé en su esquema”, soltó el Piña en diálogo con el chef Tomás Olivera.

Finalmente, el Mago indicó que “uno siempre espera jugar o ser considerado. Yo estaba en el Inter con Mancini, en mi primer año (...) Disputando casi todos los partidos a un buen nivel, era titular. Venía a la Selección y no jugaba (...) Pasa por un gusto del técnico. Además, en mi posición en aquel momento, había jugadores que lo estaban haciendo bien y más del gusto de Bielsa”.