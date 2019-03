Jiménez, sobre su competencia con Chicharito: "El que esté en el campo lo tiene que hacer mejor"

Jiménez ha destacado en la Premier League con los Wolves y apunta para afianzarse la titularidad con el Tri.

Raúl Jiménez, delantero de los Wolves de y la Selección Mexicana, entiende la pelea por un puesto en la alineación titular del combinado dirigido por Gerardo Martino que se ha generado con Javier Hernández, máximo goleador del Tri.

En entrevista con Televisa Deportes, Raúl detalló: “Sabemos que si el que está jugando está bien, el que está en el campo lo tiene que hacer mejor (que el que está en la banca). No podemos aflojar porque sabemos que está el otro, y está disponible para ser parte de ese 11 titular. Hay que pelear día con día sanamente es lo que le da al equipo que estemos bien”.

En referencia a la ausencia de Jesús Manuel Corona para los encuentros frente a y que marcarán el inicio del proceso rumbo al Mundial de 2022, señaló que ante un llamado debe haber "compromiso".

“Son decisiones de cada entrenador, es su forma de trabajar, y habrá que aceptarlas, el que está aquí tiene que estar comprometido y saber que estar en la selección es un orgullo y representarla es lo mismo. No me ha pasado a mi, pero si pienso que regresando, solo entreno viernes, el cambio de horario me cuesta, la segunda noche, por ese lado es complicado, pero venir acá siempre es un orgullo y es lo mejor que puede pasar", dijo.