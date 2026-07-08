Jihad Grisha: «Nos han masacrado... Los errores arbitrales contra Egipto han sido "deliberados"»

Jihad Grisha, vicepresidente de la Comisión de Árbitros de la Federación Egipcia de Fútbol, criticó con dureza el arbitraje del Mundial 2026, al considerar que los errores no fueron simples descuidos, sino «deliberados», y afirmó que la selección egipcia sufrió una «masacre arbitral» ante Argentina en octavos.

Greshá afirmó este miércoles en la radio egipcia «Mega FM» que los problemas arbitrales se notaron desde el inicio del torneo y puso como ejemplo la no expulsión del astro argentino Lionel Messi en el partido contra Argelia, pese a que, a su juicio, la merecía.

Añadió: «Hay desastres arbitrales que se pasan por alto, y todo el mundo ha hablado de los errores de este Mundial, así que comprendo las protestas del cuerpo técnico egipcio tras el partido contra Argentina».

Reconoce que la anulación del gol egipcio y el penalti a Argentina fueron correctos, pero insiste en que se erró al no pitar una falta sobre Mohamed Salah en el área en los últimos minutos.

Y se preguntó: «¿Por qué el VAR no llamó al árbitro para revisar esa jugada? Si hubiera sido fuera del área, se habría pitado falta y anulado el gol; como fue dentro, el VAR no intervino, y ahí está el problema».

Criterios erróneos

Además, criticó el sistema de selección de árbitros en el Mundial, pues, a su juicio, los nombramientos no se basan solo en el nivel técnico.

«Hay muchas injerencias en los nombramientos de los árbitros en el Mundial; el proceso no se rige por criterios puramente técnicos, sino que requiere el apoyo de gobiernos, federaciones nacionales y ministerios; las cosas se gestionan de una manera determinada».

Añadió que los árbitros egipcios habían tenido un buen rendimiento durante el torneo, y consideró que el hecho de que solo se les hubieran asignado dos partidos no reflejaba su competencia. «Los criterios de selección de árbitros en el Mundial no son correctos, y no tiene sentido que los árbitros egipcios solo dirijan dos partidos», afirmó.

Finalmente, Greshá afirmó que no espera sanción contra el seleccionador egipcio, Hossam Hassan, por sus protestas tras el partido ante Argentina, y recordó que «la FIFA y el mundo entero saben que Egipto sufrió una injusticia arbitral».