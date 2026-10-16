El fiscal de la KNVB pide una suspensión de treinta meses para Jhon van Beukering, según se desprende del expediente disciplinario examinado el jueves por la noche. Van Beukering está acusado de agresión grave.

Jhon van Beukering está acusado de una agresión grave durante el descanso del destacado partido de fútbol amateur entre IJsselmeervogels y GVVV. El exfutbolista de clubes como Feyenoord y NEC habría dado un puñetazo en la cara al jugador del IJsselmeervogels Quiermo Dumay.

Hace unas semanas, la situación se descontroló por completo en Sportpark De Westmaat. Con el marcador 0-2, ambos equipos se dirigieron a los vestuarios, pero allí se produjo el incidente. Según RTV Utrecht, Dumay recibió un puñetazo en la cara al entrar en el túnel de jugadores.

Sufrió lesiones considerables. En las fotografías se veía que Dumay tenía la cara ensangrentada y había perdido un par de dientes. Ahora se ha sabido que Van Beukering sería el autor de la agresión. En el GVVV era el entrenador asistente de su hermano Dennis van Beukering.

El GVVV reaccionó después mediante un comunicado y decidió despedir a Van Beukering con efecto inmediato. «La directiva tomó medidas nada más terminar el partido e inició una investigación minuciosa sobre lo sucedido y el papel de los implicados. Con la información disponible en este momento, la directiva ha decidido que nuestro entrenador principal, Dennis van Beukering, y nuestro entrenador asistente, Jhon van Beukering, dejen de desempeñar sus funciones en G.V.V.V. con efecto inmediato».

«Además, la directiva ha llegado a la conclusión de que no hay una base suficiente para continuar la colaboración con ellos», con lo que quedó claro que los entrenadores deben abandonar el club amateur.

También SC Veluwezoom, de Velp, club en el que Jhon era entrenador principal, decidió despedirlo tras los incidentes. Así pues, si se atiende a la petición del fiscal, Van Beukering no podrá sentarse en el banquillo durante los próximos dos años y medio. Se espera una resolución próximamente.