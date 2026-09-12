Jhon van Beukering, acusado de agresión grave durante el IJsselmeervogels - GVVV

Jhon van Beukering está acusado de agresión grave en el descanso del gran partido del fútbol amateur entre IJsselmeervogels y GVVV. El exfutbolista de, entre otros, Feyenoord y NEC habría dado un golpe en la cara al jugador del IJsselmeervogels Quiermo Dumay.

La tarde del sábado la situación se descontroló por completo en el Sportpark De Westmaat. Con 0-2 en el marcador, ambos equipos se dirigieron al vestuario, pero allí fue donde todo se torció. Según RTV Utrecht, Dumay recibió un golpe en la cara al entrar en el túnel de vestuarios.

Como consecuencia, sufrió daños considerables. En las fotos se puede ver cómo el rostro de Dumay está ensangrentado y que ha perdido varios dientes. Ahora se ha sabido que Van Beukering habría sido el autor. En GVVV es el segundo entrenador de su hermano Dennis van Beukering.

“Dumay dice que Jhon van Beukering dio el golpe. Lanzó un puñetazo como un peleador callejero”, dice el entrenador del IJsselmeervogels, Willem Leushuis, a RTV Utrecht. “Es lógico que mis jugadores no quisieran seguir. Fue muy aterrador.”

GVVV ha reaccionado al incidente mediante un comunicado. “La directiva de GVVV lamenta profundamente lo sucedido al término de la primera parte en el partido como visitante contra IJsselmeervogels”, se puede leer.

“GVVV se desmarca de lo ocurrido y lo condena enérgicamente. La directiva tomará las medidas oportunas en cuanto se conozcan más detalles sobre la situación generada.”

Este verano, Dumay hizo el cambio de GVVV a IJsselmeervogels. Así pues, jugó contra su antiguo club. Tras el incidente, IJsselmeervogels decidió no querer seguir jugando y presentar una denuncia.