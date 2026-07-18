Jhon Durán ficha por un gran club europeo: opción de compra de 30 millones de euros

Jhon Durán fichará por el Benfica la próxima temporada. Llega cedido del Al-Nassr, que, por problemas financieros, aceptó una opción de compra de «solo» treinta millones de euros.

«Es una gran alegría estar aquí», afirma Durán en el aeropuerto Humberto Delgado. «He llegado al club más grande de Portugal. Doy gracias a Dios».

El delantero, de 22 años, pasó en 2023 del Chicago Fire al Aston Villa, donde se convirtió en una sensación y en uno de los talentos más prometedores del mundo.

Dos años después sorprendió fichando por Al-Nassr, que pagó 77 millones. Con primas, cobra más de veinte millones al año hasta 2030.

Tras apenas seis meses en Arabia Saudí, fue cedido al F. C. Porto, de donde pasó al Zenit de San Petersburgo para la primera mitad de 2026.

Tras ganar el título ruso, Al-Nassr lo cede de nuevo, esta vez al Benfica, que podrá ficharlo en junio por 30 millones.

«Me gusta ganar y vengo a hacerlo. Solo falta conocer a mis compañeros. Estoy feliz», afirma Durán.

«Sé todo sobre el Benfica. Siempre he seguido al Benfica, desde que era un niño». En el Benfica compartirá vestuario con su compatriota Richard Ríos, a quien llama «un buen amigo».

Ya estuvo a punto de fichar por el Benfica en enero de 2023, pero el técnico Roger Schmidt vetó la operación y optó por Casper Tengstedt. Poco después, Durán fichó por el Villa.

Con su llegada, el técnico Marco Silva, ex del Fulham, gana profundidad en ataque. Durán competirá por un puesto con Franjo Ivanovic y el ex Eredivisie Vangelis Pavlidis, entre otros.