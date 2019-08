Jhasmani Campos analiza ya no jugar más en la selección boliviana

El mediocampista boliviano piensa en dejar la Verde para que se nutra de sangre nueva, aunque también le gustaría jugar unos cuantos partidos más.

El mediocampista boliviano Jhasmani Campos analiza la posibilidad de despedirse de la selección boliviana luego de casi 15 años de ser frecuentemente convocado.

El jugador dijo que le gustaría seguir jugando en el equipo boliviano, pero que también es consciente de que la selección boliviana necesita sangre nueva para encarar las próximas eliminatorias mundialistas.

“Todo jugador quiere vestir los colores patrios, siempre lo dije fue la camiseta que mas quise en mi carrera, pero ahora estoy en un momento donde estoy analizando, donde veo si puedo ser tomado en cuenta a la Selección o doy un paso al costado para que surjan nuevos jóvenes, así que lo estoy pensando", dijo Campos que actualmente milita en The Strongest.

El volante boliviano fue convocado por primera vez en 2004 para una serie de amistosos, su mejor momento lo tuvo en 2007 cuando fue parte de la y se dio a conocer por su buen fútbol.

"Son muchas cosas que pasaron en este tiempo, el último partido que tuve en la selección fue en noviembre y lo venía haciendo bien, y no haber sido llamado a la Selección ahora me bajoneó bastante, me tocó mucho, incluso llegué a las lagrimas pero son decisiones del técnico, quizás quiso ver nuevos jugadores o que no era de su gusto, pero son cosas que decepcionan", agregó el jugador.

Campos espera saber quién será el nuevo entrenador de la selección nacional para así tomar una decisión porque cuando estaba Eduardo Villegas al mando no tenía espacio en la selección boliviana por el tema de la edad.