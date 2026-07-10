Jesús zanja la polémica sobre Ronaldo... y desvela la verdad sobre su desencuentro con Bernardo Silva

Georgi Jesus habló por primera vez a la prensa tras asumir como seleccionador de Portugal, reemplazando a Roberto Martínez, después de que la selección de Cristiano Ronaldo quedara eliminada en octavos del Mundial por España.

En su presentación de este viernes, agradeció al presidente de la Federación por confiarle una de las mejores selecciones del mundo y destacó su orgullo por ser portugués y representar a 11 millones de ciudadanos.

Sobre sus objetivos y el estilo de juego, Jesús declaró, según recoge el diario portugués «Record»: «Todos quieren saber cómo vamos a jugar. Hoy hemos venido a ganar y, con la calidad que tenemos, podemos confiar en nuestra capacidad para hacer crecer a los jugadores y a la selección».

Al ser preguntado si este es el mayor reto de su carrera y cómo afrontará la selección de jugadores, Jesús subrayó que la única diferencia es el factor tiempo y afirmó: «Se suele decir que un seleccionador es diferente a un entrenador de club, y eso no es cierto. La única diferencia está en el método que se sigue, porque no hay mucho tiempo. El fútbol no es una ciencia exacta, pero es una ciencia. Me he preparado mucho para este reto, y no será diferente a trabajar con los clubes».

Sobre la presión de ganar, el veterano técnico la minimizó y mostró plena confianza en su capacidad, afirmando: «Estoy acostumbrado a la presión y me gusta. Tengo buenas condiciones de trabajo, y este lema me viene como anillo al dedo. Tengo 71 años, pero me siento como si tuviera 50 porque gozo de buena salud y entreno a diario. Será un reto difícil, pero creo que saldremos victoriosos».

Sobre si ya habló con Cristiano Ronaldo y el rol que tendrá, Jesús fue contundente: Aún no he hablado con Chris, pero no será un problema para la selección ni para mí. Sobre la polémica, cada uno tiene derecho a opinar. Hablaré con él y con cada jugador individualmente. Chris es un símbolo de Portugal y ya trabajé con él; es muy fácil. Solo debe entender los límites de sus capacidades y de mis competencias, pero primero debo hablar con él para saber qué quiere hacer. Siempre me ha dicho que quiere terminar su carrera en el Al-Nassr, y ahora veremos qué es lo mejor para él».

Sobre la necesidad de que la selección lusa se reestructure tras los últimos fracasos, Jesús lo negó y recordó las cifras: «El año pasado jugó 31 de 50 partidos, lo sustituí 16 veces y no hubo ningún problema».

No pienso prescindir de ningún jugador a menos que se lesione; además, 12 de los convocados al Mundial ya han trabajado conmigo. Si aquí preguntara cuál es el mejor once, obtendría diez respuestas distintas por la abundancia de calidad. Portugal tiene gran talento en las categorías inferiores, que seguiré de cerca. Pero lo importante es el presente: no necesitamos una reestructuración. Solo seis jugadores superan los treinta años, dos de ellos porteros; la media de edad es de 28 años, así que el equipo es joven y no preveo problemas».

Sobre cómo maneja egos en el vestuario y si puede dejar en el banquillo a estrellas europeas, Jesús fue contundente: «No tengo la más mínima duda. El ego existe en todos los equipos. Es más difícil trabajar con quienes se creen grandes jugadores que con los que realmente lo son. Estamos aquí para ganar títulos y todos deberán pagar el precio».

Sobre el brazalete y sus antiguas diferencias con Bernardo Silva, aclaró: «Hay cinco líderes: Chris, Bernardo, Bruno, Rubén y Diogo; aún no hay un orden. No creo que la antigüedad defina el liderazgo: un capitán es mucho más. En 2013 Bernardo era un chaval dando sus primeros pasos; confiaba en sí mismo y quería ser un gran jugador. Se exageró lo que pasó en los entrenamientos: se dijo que lo iba a poner de lateral izquierdo porque Djuričić se lesionó, y eso fue lo que hizo Pep Guardiola después, así que no hubo problema».

Al cierre de la rueda de prensa, al ser consultado sobre el rendimiento de Portugal en el Mundial y la posible aparición de jóvenes como Mora o Kenda en los próximos cuatro años, Jesús elogió el talento luso y reveló el curioso consejo que dio a la estrella brasileña Neymar: «Portugal tiene gran calidad para formar jugadores; es el Brasil de Europa: das una patada a una piedra y sale un jugador. La media de edad de nuestra selección es de 28 años y eso no es un obstáculo; lo importante es el talento; y si hay un jugador de 17 o 18 años con la calidad necesaria, sin duda lo hará».

De los doce jugadores que están aquí y con los que he trabajado, fui yo quien los debutó, como Rafael Leão, Bernardo y Cancelo. Bernardo jugó conmigo a los 17 años en la Copa de Portugal. La edad no cuenta: con Cristiano, que corría 8 km por partido a más de 25 km/h, lo usaba solo cuando hacía falta; a veces ni lo sentaba en el banquillo. Sobre la valoración o el uso de Cristiano, deciden las circunstancias del partido. Ya he entrenado a dos de los tres mejores jugadores del mundo y no voy a entrenar al tercero; por eso le dije a Neymar: «Retírate».