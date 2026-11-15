Jesus promete responder a la ofensa

Jorge Jesus, seleccionador de Portugal, quiso dirigir un mensaje a la afición tras la abultada derrota ante Dinamarca por 1-4, en el partido que enfrentó a ambos la noche del sábado en el estadio municipal de Braga, dentro de las competiciones de la Liga de Naciones de Europa, subrayando la necesidad de analizar las causas del tropiezo y corregir los errores antes del próximo duelo.
El mensaje del técnico portugués llegó a través de sus cuentas en las redes sociales, tras la derrota que privó a la selección de su país de sellar el liderato de su grupo, pese a que llegó al encuentro con la posibilidad de terminar la lucha por el primer puesto de forma anticipada, lo que aplazó la resolución hasta la última jornada.
Jesús reconoció que la selección no ofreció el nivel esperado ante Dinamarca, pero rechazó considerar la derrota como un reflejo de todo lo que el equipo había hecho durante su recorrido en el torneo, apoyándose en sus resultados anteriores, que lo mantuvieron al frente del grupo.
El director técnico dijo en su mensaje: «No siempre conseguimos los resultados que deseamos. Ayer no estuvimos en nuestro mejor momento, pero un partido no borra el trabajo que hemos hecho. Cuatro victorias en cinco partidos, y seguimos al frente del grupo».
Y añadió: «Ganamos y perdemos juntos. Ahora es el momento de analizar, corregir y seguir trabajando, unidos y decididos a lograr nuestros objetivos».
Las palabras de Jesús reflejan su apego al trabajo que la selección realizó durante los partidos anteriores, al tiempo que reconoce que el rendimiento ante Dinamarca no estuvo al nivel exigido, y que la próxima etapa requiere revisar lo ocurrido para evitar repetir los errores.
El duelo ante Gales decide el destino del liderato
La selección portuguesa se prepara para volver a la competición el martes, cuando visite a la selección de Gales en la ciudad de Cardiff, en un partido en el que necesita sumar puntos para asegurarse terminar la fase de grupos en el primer puesto.
La expedición de Portugal no viajó a Gales con la plantilla completa, ya que se confirmó la ausencia de João Palhinha y Rúben Dias por sanción, mientras que Bernardo Silva se pierde el encuentro por lesión, lo que coloca al cuerpo técnico ante el reto de lidiar con las bajas antes del duelo decisivo.
Portugal aspiraba a cerrar las cuentas del grupo ante Dinamarca, pero la derrota por cuatro goles a uno la obligó a esperar hasta la última jornada, y dejó el liderato del grupo pendiente del resultado del duelo ante Gales.
Se espera que Jesús trabaje durante la preparación del partido en revisar el rendimiento del equipo ante Dinamarca y en detectar los errores que condujeron a la derrota, antes de afrontar el último examen con el que la selección portuguesa busca confirmar su liderato y terminar la fase de grupos de una manera distinta a su actuación en Braga.
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Mi historia con el fútbol comenzó desde que era muy pequeño, cuando era un niño que no entendía del todo lo que veía, pero esa magia que emanaba de los campos era más fuerte que cualquier resistencia. Recuerdo con claridad cómo seguía a la selección de Egipto en el Mundial de Italia de 1990, donde mis ojos se llenaban de asombro ante los momentos dramáticos y mi corazón se sumergía en un mar de emoción sin fin. Ese fue el comienzo, la chispa que encendió la llama de la pasión que sigue ardiendo hasta hoy.
Con el paso de los años, el Real Madrid se adueñó por completo de mi corazón, convirtiéndose en mi mayor referente en el mundo del fútbol internacional. Fui uno de los afortunados que vivió la era de las estrellas brillantes del «Merengue», esa constelación que reunió a leyendas como Iker Casillas en la portería, Zinedine Zidane con su inteligencia mágica, Luis Figo con sus habilidades extraordinarias, Roberto Carlos con sus misiles, Ronaldo «El Fenómeno» con su velocidad sobrehumana, Raúl con su lealtad legendaria y David Beckham con su elegancia real. Cada partido era una historia, y cada gol, una obra de arte, pintada en mi memoria con colores que mezclaban alegría y dolor.
A pesar de mis cambios profesionales en el mundo del periodismo —desde las complejas secciones de política hasta la volátil economía—, mi pasión por el fútbol nunca se ha apagado. Latía en silencio, esperando la oportunidad adecuada para volver a salir a la superficie. Esa oportunidad llegó en 2016, cuando me incorporé a la web «Kooora», donde la pasión se convirtió en mi trabajo diario. Allí, el placer se mezcló con el esfuerzo; largas horas de análisis, redacción y cobertura, pero fue un auténtico placer. Gracias a este esfuerzo colectivo, «Kooora» creció hasta convertirse hoy en el sitio web deportivo más grande del mundo árabe, un faro para los amantes del fútbol desde el Océano Atlántico hasta el Golfo.
En el baúl de mis recuerdos deportivos hay momentos que nunca se borrarán. Pero si tuviera que elegir uno, sin duda sería aquel gol inmortal de Zinedine Zidane en la final de la Liga de Campeones de 2002, frente al Bayer Leverkusen. Un solo balón, un misil desde la izquierda de «Zizou», voló en una trayectoria mágica para colarse en la portería, proclamando la novena victoria del Real Madrid. Fue un momento en el que el tiempo se detuvo, una mezcla de belleza y fuerza, que nos recuerda que el fútbol no es solo un juego, sino un arte que llega al alma.