El Barcelona se prepara para afrontar el duelo contra el Galatasaray en la Champions League con su alineación titular, después de que Hansi Flick decidiera apoyarse en sus principales estrellas para resolver esta fase del torneo lo antes posible, con la excepción de Raphinha, que estará ausente por lesión.

Según el diario español As, Hansi Flick aspira a conquistar el título de la Champions League, pues ese objetivo se ha convertido en una obsesión para el técnico alemán, tanto a nivel personal como colectivo.

Por ese motivo, Flick quiere sellar la fase de liga cuanto antes, apostando por su once ideal en Estambul.

Raphinha será la única ausencia de peso, después de quedarse en Barcelona para recuperarse de un edema en el músculo del muslo derecho, mientras que el resto de los titulares estarán disponibles para jugar.

La primera sorpresa será el regreso de Pau Cubarsí, que descansó en el partido contra el Getafe del sábado.

Y no será el único que vuelva a la alineación, ya que también jugarán Pedri y Fermín, después de entrar al campo en la segunda mitad del último encuentro.

Además, João Cancelo podría regresar al once titular en un estado físico relativamente bueno, después de haber descansado el sábado.

Salvo estos cambios, el resto de los perfiles del equipo parecen bastante claros, con el Barcelona apoyándose en Lamine Yamal como su principal carta ofensiva y con Gerard Martín acompañando a Pau Cubarsí en el centro de la defensa, mientras que Eric García disputará sus primeros minutos en la Champions League esta temporada, después de perderse la primera jornada ante el Feyenoord por sanción.

Rodri se encargará de controlar el ritmo del juego, mientras que Joan García estará bajo los palos.

La identidad del jugador que ocupará el extremo izquierdo sigue siendo la única duda, entre Anthony Gordon, que estrenó su cuenta goleadora con la camiseta del Barcelona el sábado, y Karim Adeyemi, que vive un momento muy destacado en su carrera.

Tampoco se puede descartar que el inglés juegue como punta de lanza, en lugar de Gabriel Jesus.

La alineación completa prevista del Barcelona sería la siguiente:

Portería: Joan García.

Defensa: João Cancelo - Gerard Martín - Pau Cubarsí - Eric García.

Centro del campo: Rodri - Fermín López - Pedri.

Ataque: Karim Adeyemi - Lamine Yamal - Anthony Gordon.



