Jesús Navas tras cumplir 34 años: "No veo el fin"

El capitán del Sevilla no piensa en su retirara y sólo se centra en disfrutar de uno de los mejores momentos de su carrera.

Jesús Navas ha cumplido este jueves 34 años pero el capitán del vive uno de los mejores momentos de su carrera tanto en su club como en la Selección y no se pone una fecha para abandonar el fútbol profesional.

"Mirándome ahora yo me encuentro muy bien. De esa manera no veo el fin. Ojalá no haya lesiones. Disfruto tanto que me veo mucho más tiempo jugando. Me encuentro con muchas ganas, con mucha ilusión. Disfrutando y con la ilusión del primer día. La clave es la ilusión, por cada entrenamiento y cada partido. Es clave el poder disfrutar como el primer día. Quiero seguir consiguiendo cosas importantes"

Lopetegui: "Tiene unas ideas muy claras, trabaja muy bien durante la semana, estudia bien al rival y ese carácter ganador que nos transmite hace que salgamos a tope cada partido".

Las opciones del Sevilla en : "Siempre tengo la máximas ganas de conseguir hitos muy grandes. El equipo está arriba, jugando bien, somos un equipo sólido y ¿por qué no?".

El artículo sigue a continuación

Su rol en la Selección: "Siempre me exijo al máximo. El poder estar con la selección es muy grande. Esa exigencia es lo que me hace estar ahí y esa ilusión es lo que nos hace estar en lo más alto".

La salida de Robert Moreno: "Son situaciones que nosotros no podemos entrar. Nos centramos en darlo todo. Nosotros nos centramos en pasar y disfrutar de la ".

La vuelta de Luis Enrique: "Pasó por una situación muy difícil. Tenemos la máxima confianza en él. Seguro que saldrá bien todo en la Eurocopa. Tanto Luis como Robert han confiado en mí".