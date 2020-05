Jesús Molina: “Sueño con retirarme en Chivas”

Molina Granados se encuentra disputando su tercer torneo con el Guadalajara, del que es capitán.

Jesús Molina, mediocampista de , aseguró que uno de sus deseos es poder despedirse de las canchas con el equipo de Luis Fernando Tena, club al que llegó para el Clausura 2019.

“Sin duda, la verdad anhelo poder retirarme en Chivas, es un equipo grande de la , pelea por calificar y seguir trascendiendo, superar al odiado rival, deportivamente hablando y quiero ser parte de la historia de este Guadalajara, sé que esta etapa será buena, vamos a hacer historia en este club”, explicó Molina Granados en una transmisión en vivo en el Instagram de Chivas.

El nacido en Hermosillo forma parte de una corta lista de futbolistas que militaron tanto en el Rebaño como en el América, aunque pudo ganarse la confianza de los aficionados que fue una de las claves para convertirse en el capitán.

“Soy sincero, me gusta ser honesto, nunca me imaginé llegar a Chivas, nunca me pasó por la cabeza, pero cuando se me presentó la oportunidad no lo dude ni tantito. Sabía que iba a ser muy criticado por mi pasado y sabía que tenía que demostrar, enseñar”, dijo.

Jesús, quien tiene una carrera profesional que rebasa la década ansía poder convertirse en campeón con el conjunto tapatío, pues ya pudo hacerlo con América y : “Hay gente que me critica y hay otros que me respaldan, la mayoría está conmigo, por eso me urge ser campeón y entrar en la historia del equipo”.