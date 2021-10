Jesús Molina: "No podemos mentir, no somos lo que se planeó"

El mediocampista del Rebaño Sagrado aceptó que han quedado a deber en lo que va del Apertura 2021.

Chivas ha mostrado, en lo que va del Apertura 2021, una intermitencia constante. A pesar de la victoria 2-0 sobre Toluca, uno de los candidatos más fuertes a llevarse el título este torneo, en Guadalajara hay autocrítica sobre el accionar del club este semestre.

Jesús Molina, capitán del Rebaño Sagrado, reconoció que las expectativas del club para este cierre de año eran altas y que no han podido estar a la altura. sin embargo, el mediocampista confía en que el cierre de la campaña sea óptimo para meterse a la Liguilla de la mejor manera posible.

“La realidad es que estamos conscientes que ha sido un torneo regular. No hemos sido lo que se planteó al inicio, eso está claro, no podemos mentirle a nadie. Estamos a cuatro puntos del tercer lugar, el torneo mexicano ha sido irregular o competitivo, como se quiera ver. Mientras exista la posibilidad de estar en los primeros cuatro lugares, dependerá de nosotros y de hacer bien las cosas en los partidos que quedan”, dijo para ESPN.

De igual manera, Molina habló sobre el abrupto cambio de estratega que tuvo el cuadro de Verde Valle este campeonato. Víctor Manuel Vucetich fue cesado del cargo y Marcelo Michel Leaño entró de relevó, aunque el mediocampista reconoce que está en los jugadores el sacar adelante el torneo.

"Con Marcelo ha habido un cambio, pero no es porque con Víctor no lo hubiera habido, las cosas son como son. Con Víctor había buen ambiente también, pero las cosas no se dieron. Con todos los técnicos el ambiente ha prevalecido, con Marcelo no es la excepción, todos hemos tratado de adaptarnos a las circunstancias", añadió.